Pierwszy transseksualista w amerykańskiej armii wraz żoną oskarżeni o zdradę

Major Jamie Lee Henry, pierwszy transseksualista w amerykańskiej armii i jego żona dr Anna Gabrielian zostali oskarżeni o próbę przekazania poufnych informacji medycznych Rosjanom. Akta zawierały m. in. informacje o zdrowiu oficerów i ich rodzin z Fortu Bragg w Północnej Karolinie. Para wpadła, kiedy spotkała się z agentem FBI, który działał pod przykrywką.

Finlandia zamyka granice dla rosyjskich turystów Nie będziemy przepuszczać rosyjskich turystów, a nowe wizy tylko dla celów turystycznych nie będą Rosjanom przyznawane – powiedział w czwartek... zobacz więcej

Henry pracował jako internista w Forcie Bragg, gdzie miał dostęp do poufnych informacji. Zgodnie z aktem oskarżenia on i jego żona spiskowali działając na szkodę Stanów Zjednoczonych. Para miała dostarczyć informacje człowiekowi, którego uważała za pracownika rosyjskich służb. Mężczyzna okazał się agentem FBI.





Żona majora poinformowała agenta FBI, że wcześniej kontaktowała się z rosyjską ambasadą oferując usługi swoje i męża. Gabrielian motywowała swoje działania miłością do Rosji i zapewniała, że podejmie się każdych działań, nawet jeżeli miałaby skończyć w więzieniu. Kobieta wskazała też, że to jej mąż jest zdecydowanie lepszym źródłem, ze względu na dostęp do poufnych informacji (obejmowały one również dane dotyczące szkolenia ukraińskich żołnierzy).





Podczas kolejnego spotkania, na którym obecny był również jej mąż, agent FBI miał usłyszeć, że Henry wcześniej zgłaszał się na ochotnika do rosyjskiej armii po wybuchu wojny na Ukrainie, ale jego kandydatura została odrzucona ze względu na brak doświadczenia bojowego.





Podczas kolejnych spotkań Henry wygłaszał swoje obawy, jednak żona tłumaczyła mu, żeby „przestał być tchórzem”.





Oskarżonym grozi kara do 15 lat więzienia.