Newsweek podał nieprawdziwe informacje. Teraz zamieścił sprostowanie

Kancelaria Sejmu wygrała kolejną sprawę o sprostowanie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – poinformował w czwartek na Twitterze Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Na stronie portalu Newsweek.pl zamieszczono tekst sprostowania dotyczącego artykułu pt. „Elżbieta Witek wielokrotnie złamała regulamin Sejmu i mijała się z prawdą w tłumaczeniach”, z 16 września 2021 r.

„Tym razem Newsweek.pl publicznie prostuje nieprawdziwe informacje z artykułu dotyczącego rzekomego łamania Regulaminu Izby przez Marszałek Sejmu” – napisał Grzegrzółka, załączając tekst sprostowania opublikowanego przez portal.





Sprostowanie Kancelarii Sejmu





„16 września 2021 r. w artykule „Elżbieta Witek wielokrotnie złamała regulamin Sejmu i mijała się z prawdą w tłumaczeniach” Newsweek.pl podał nieprawdziwe informacje.





Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że przepis dotyczący potwierdzenia obecności posłów nie został zmieniony przez półtora roku. W rzeczywistości Sejm dokonał jego zmiany już 26 marca 2020 r., w pierwszych tygodniach pandemii.





Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Marszałek Sejmu regularnie przyzwala na reasumpcję głosowań na posiedzeniach komisji sejmowych. W rzeczywistości Regulamin Sejmu nie przyznaje Marszałkowi Sejmu uprawnień do wyrażania zgody bądź sprzeciwu co do sposobu prowadzenia obrad komisji sejmowych – jest to kompetencja posła prowadzącego obrady komisji”.





Andrzej Grzegrzółka

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu