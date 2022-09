„Magazyn śledczy Anity Gargas”: Ujawniamy kulisy nieprawidłowości, do których dochodziło w mazowieckim DPS-ie [WIDEO]

Pieniądze znikające z kont podopiecznych domu pomocy społecznej, podejrzenia o fałszowanie podpisów na listach bankowych wypłat oraz bierność urzędników sprawujących nadzór nad placówką opiekuńczą. Ujawniamy kulisy nieprawidłowości, do których dochodziło w mazowieckim DPS-ie. Co zawiera protokół z kontroli wojewody? Kto wypłacał pokaźne kwoty z kont podopiecznych? Na co wydawano pieniądze, których nie mogli się doliczyć urzędnicy kontrolujący placówkę? Jak długo mógł trwać ten proceder? Jakie działania w związku z informacjami o nieprawidłowościach w jednym z mazowieckich DPS podjął starosta płocki oraz jego partyjni koledzy z PSL? „Magazyn śledczy Anity Gargas” w czwartek o 22:35 w TVP1.