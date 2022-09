Sikorski skasował tweeta o Nord Stream

Radosław Sikorski skasował tweeta, w którym dziękuje USA za uszkodzenie gazociągów Nord Stream. Wpisy europosła odbiły się szerokim echem na całym świecie. Odniósł się nawet do nich Departament Stanu USA, nazywając sugestie Sikorskiego „rosyjską dezinformacją”.

Radosław Sikorski skomentował na Twitterze wycieki z gazociągu Nord Stream słowami „Thank you, USA”. Komentarz został podchwycony m.in. przez rosyjskie media. Sam Sikorski w kolejnych wpisach tłumaczył się ze swoich słów.





„Uszkodzenie Nordstream zawęża pole manewru Putina. Jeśli będzie chciał wznowić dostawy gazu do Europy, będzie musiał rozmawiać z krajami kontrolującymi gazociągi Brotherhood i Jamał” – przekonywał.





W czwartek Borys Budka poinformował, że odbyła się „poważna rozmowa” szefa PO Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim i w jej konsekwencji Radosław Sikorski napisał wyjaśnienia.





– Co, do tego nikt nie ma wątpliwości, że to był niepoważny tweet, niepotrzebny tweet, i osoba z taką wiedzą nigdy nie powinna pozwalać sobie na tego typu dywagacje – powiedział polityk KO.





W czwartek po południu wpis Sikorskiego zniknął z jego profilu na Twitterze. Czy to efekt rozmowy z Tuskiem? Tego nie wiadomo. Lider PO nie zabrał do tej pory głosu ws. kompromitującej aktywności europosła i byłego ministra w mediach społecznościowych.