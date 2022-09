Indie i Chiny przeciw Rosji? Biden ma plan

Administracja Joe Bidena czyni usilne starania, aby namówić sympatyzujące z Rosją Indie i Chiny do zajęcia zdecydowanego stanowiska ws. ewentualnego użycia broni jądrowej przez reżim Władimira Putina – informuje Politico.

Zdaniem Politico „wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu przekazał, że amerykańscy dyplomaci naciskają zarówno na regionalnych przyjaciół, jak i wrogów Rosji, aby wywierać presję na Putina, aby nie poszedł drogą nuklearną”.

– W wielu rozmowach z krajami regionu Indo-Pacyfiku podkreślaliśmy wagę mówienia jednym głosem przeciwko użyciu broni jądrowej na Ukrainie – powiedział cytowany przez portal urzędnik.





Zdaniem Politico największe nadzieje Amerykanie wiążą z chińskim przywódcą Xî Jinpingiem, który „ma duży wpływ na Władimira Putina”.





Z kolei Indie już pośrednio skrytykowały działania Rosji na Ukrainie. Zrobił to minister spraw zagranicznych Subrahmanyam Jaishankar podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Uzbekistanie. – Trajektoria konfliktu na Ukrainie jest przedmiotem naszej głębokiej troski. Perspektywy na przyszłość wydają się być jeszcze bardziej niepokojące, szczególnie w kontekście zagrożenia nuklearnego – powiedział.





AFP cytowała także rozmowę premiera Indii Narendra Modiego z Putinem, do której doszło przed dwoma tygodniami w Uzbekistanie. – Prezydencie, to nie czas na wojnę – miał zwrócić się do rosyjskiego przywódcy.