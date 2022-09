Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający Józefa Wybickiego

Postać Józefa Wybickiego, autora polskiego hymnu narodowego, uosabia niezłomność i patriotyzm. Szczególną misją MSZ jest krzewienie i wspieranie tożsamości polskiej – powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk podczas prezentacji znaczka pocztowego upamiętniającego Józefa Wybickiego.

W czwartek w MSZ odbyła się uroczysta prezentacja okolicznościowego znaczka powstałego we współpracy Poczty Polskiej oraz MSZ. Znaczek ten upamiętnia postać Józefa Wybickiego, autora „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która stała się polskim hymnem narodowym. W uroczystości wzięli udział m.in Szynkowski vel Sęk oraz prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.





Wiceszef MSZ powiedział, że znaczek z Wybickim to kolejny z serii znaczków upamiętniających postaci i wydarzenia ważne dla polskiej historii. Polityk zaznaczył, że prezentacja znaczka jest okazją do podkreślenia udanej współpracy MSZ z Pocztą Polską.





Szynkowski vel Sęk podkreślił, że Wybicki „uosabia niezłomność i patriotyzm”. Jak mówił, Wybicki został upamiętniony znaczkiem w związku z kilkoma nakładającymi się rocznicami związanymi z jego biografią. – Po pierwsze – 275. rocznica urodzin; tak się składa, że dzisiejsza uroczystość ma właśnie miejsce w dniu urodzin Wybickiego 29 września (1747 r.), dlatego tę datę wybraliśmy. Ten rok jest też rokiem 200-lecia śmierci Wybickiego, a także 225-lecia powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – wskazał, przypominając, że rok 2022 został ustanowionym rokiem Wybickiego przez Sejm.

Cena znaczka pocztowego upamiętniającego Józefa Wybickiego wynosi 3 złote i 60 groszy. Znaczek wyemitowano w nakładzie 135 tysięcy sztuk.



Józef Rufin Wybicki urodził się 29 września 1747 r. w Będominie na Kaszubach, w rodzinie średniozamożnej szlachty pomorskiej. Karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. W następnych latach dołączył do Konfederacji Barskiej; był także wielokrotnie posłem na Sejm. Brał także udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego.

Po interwencji rosyjskiej i targowiczan Wybicki wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej. Po upadku insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie starał się o zgodę na utworzenie polskich oddziałów wojskowych u boku wojsk francuskich, które następnie razem z wojskami Napoleona Bonaparte brały udział w walkach we Włoszech. W lipcu 1797 r. w Reggio Emilia we Włoszech Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 r. jest polskim hymnem narodowym.





W czasach Księstwa Warszawskiego Wybicki pełnił urząd wojewody oraz senatora. Zmarł 10 marca 1822 r.