„Dlaczego uciekacie przed wojną, skoro ją popieracie”. Gruzini wieszają banery przy granicy [WIDEO]

Wielu Rosjan ucieka do Gruzji przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą. Ludzie są zdesperowani, często z jednym plecakiem –podają gruzińskie media. Nie mogą liczyć na przyjazne powitanie. – Sytuacja z godziny na godzinę staje się coraz bardziej napięta – relacjonuje obecny na pograniczu gruzińsko-rosyjskim Łukasz Miąsik, wysłannik TVP.





– „Dlaczego uciekacie przed wojną, skoro ją popieracie”; „Nie chcemy was tutaj, nie jesteście mile widziani” – takie m.in. hasła mogą zobaczyć na transparentach i na banerach Rosjanie tłumnie wjeżdżający do Gruzji – mówi Łukasz Miąsik.





Niechęć Gruzinów nie powstrzymuje Rosjan, którzy do Gruzji mogą przyjechać bez wizy. Dla wielu z nich kraj ten jest tylko miejscem przesiadkowym – kierują się do Tbilisi, a stamtąd lecą samolotem np. do Turcji, która również nie wymaga od nich wiz.





Coraz większe napięcia są też po stronie rosyjskiej, gdzie rosną kolejki, a wyjeżdżający są kontrolowani, czy nie są dezerterami.

Gruziński rząd zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Szef MSW Gruzji Wachtang Gomelauri powiedział we wtorek, że nie ma potrzeby, by zamykać granicę z Rosją w związku z napływem obywateli tego kraju uciekających przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą. – Na razie na przejściach granicznych wzmocniono kontrole, a wielu przybyłych Rosjan już wyjechało z Gruzji – mówił Gomelauri.