Polska Fundacja Narodowa na Uniwersytecie w Oxfordzie

Terapia na wojnie czyli solidarność jako odpowiedź na współczesne kryzysy jest tematem seminarium zorganizowanego przez Polską Fundację Narodową na Uniwersytecie w Oksfordzie.

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z Fundacją Two Wings Institute już od kwietnia prowadzi serię seminariów na Uniwersytecie w Oksfordzie.





Inicjatywa ma służyć budowaniu mostów „między Wielka Brytanią, Polską a Trójmorzem, między polskim a europejskim środowiskiem akademickim, nauką a przywództwem, teorią a praktyką oraz między Wschodem a Zachodem” – wyjaśnia fundacja w komunikacie.



Kolejne wydarzenie z tej serii odbywa się dzisiaj w Harris Manchester College na uniwersytecie w Oxfordzie. Seminarium z cyklu „Rethinking Leadership. Oxford Series”, jest czwartym spotkaniem. A jego tematem jest „Terapia na wojnie, czyli solidarność jako odpowiedź na współczesne kryzysy”.





„Odbudowanie solidarności, powrót do źródeł polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie unikalnej przestrzeni dla rozwoju liderów sfery publicznej to główne zadanie rozpoczynającego się właśnie kolejnego cyklu z serii spotkań na Uniwersytecie w Oxfordzie. Zależy nam by mądrze i odpowiedzialnie dbać o przyszłość Polski” – dodał Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.





Polska Fundacja Narodowa chce w ten sposób budować właściwą narrację o Polsce w zachodnich kręgach opiniotwórczych i tworzyć przestrzeń do wymiany myśli.





W ramach cyklu seminariów odbyły się już trzy spotkania „Przywództwo duchowe w czasie wojny”, „Wojna pamięci”, „Poza równowagą sił. Dyplomacja dla wolności religii i przekonań”. Przed nami kolejne z serii – „Kultura, solidarność i przywództwo” oraz „Przyszłość solidarności” – najbliższe już dziś.