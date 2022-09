Zmarł jeden z pracowników rannych w wybuchu w Koksowni Przyjaźń

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł jeden z pracowników rannych w ubiegłotygodniowym wybuchu w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Informację o jego śmierci przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej i spółki JSW Koks.

Pacjent, który zmarł, trafił do szpitala w najpoważniejszym stanie – miał rozległe oparzenia, był leczony na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Rzecznik spółki JSW Koks Roman Brańka powiedział, że zmarły mężczyzna miał 56 lat, od wielu lat pracował w koksowni w Dąbrowie Górniczej. Jak dodał rzecznik, w CLO jest obecnie leczonych czterech poszkodowanych w czwartkowym wybuchu.





– Ich stan jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział Brańka.

W czwartek 22 września przed godz. 15 w koksowni Przyjaźń podczas procesu kruszenia węgla doszło do wybuchu pyłu węglowego. W wyniku zdarzenia bezpośrednie obrażenia odniosło sześć osób.





Cztery z nich trafiły ostatecznie do CLO, dwie – do innych placówek. Najlżej poszkodowani wrócili już do domów.

W poniedziałek w siemianowickim szpitalu przeprowadzono dodatkowe badania bronchoskopowe wśród osób, które były w strefie wybuchu, jednak nie doznały bezpośrednich obrażeń ciała. U dwóch z nich potwierdzono izolowane oparzenia dróg oddechowych i zostali oni przyjęci do tej placówki.

W piątek rano śledztwo ws. wybuchu wszczęła Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Jeszcze w czwartek rozpoczęło się zbieranie zeznań świadków, w piątek prowadzono m.in. oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego.

Spółka JSW Koks deklarowała w piątek, że w koksowni Przyjaźń, prócz czynności mających wyjaśnić przyczyny wybuchu, podjęto prace nad odbudową i przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych koksu. W JSW Koks powołano komisję, która ma ustalić przyczyny wypadku.





Komisja pracuje pod przewodnictwem szefa biura ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa gazowego spółki, a w jej czynnościach, poza pracownikami JSW Koks, mają uczestniczyć też zewnętrzni eksperci, m.in. do spraw przeciwpożarowych, bhp, pyłów i wybuchowości.