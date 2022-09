Nazywane są zielonym kalafiorem lub kapustą szparagową – brokuły należą do najzdrowszych warzyw. Trwa sezon zbiorów. W gospodarstwie w Ludwikowie w powiecie płockim są bardzo dobre, bo pogoda dopisywała, przede wszystkim nie brakowało wody. Nie jest to łatwa roślina w uprawie; ma spore wymagania glebowe. Za to ich smak i wartości odżywcze i prozdrowotne coraz bardziej doceniają konsumenci, bo w tym roku brokuły schodzą na pniu.

