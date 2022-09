Ropa naftowa i gaz tanieją. Spadki cen po kilka procent

Gaz w holenderskim hubie TTF w czwartek tanieje. Kontrakty z dostawą w październiku potaniały o 5,4 proc. do 196 euro za MWh. Również cena ropy naftowej Brent spadła o 0,8 proc. do 87,34 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI tanieje o 0,67 proc. do 81,6 dol. za baryłkę.

Wycena kontraktów z dostawą gazu w grudniu 2022 r. spadła o niemal 3,7 proc. do 220 euro za MWh.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 , a WTI była wyceniana na 92,8 dol.

W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.