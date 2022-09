Jest metro, nie ma tramwajów. Mieszkańcy Warszawy domagają się korekty tras

Od soboty Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza korekty tras komunikacji naziemnej w związku z otwarciem nowych stacji metra na Bródnie. Zmiany nie spodobały się mieszkańcom Targówka i okolic. Podobna sytuacja miała miejsce na Bemowie, gdzie radni i mieszkańcy wywalczyli częściowy powrót niektórych linii.

W środę podziemna kolejka dojechała na Bródno. W związku z tym ZTM zapowiedział od soboty zmiany w naziemnej komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 25 nie będą kursowały w weekendy, zmienią się trasy wielu linii autobusowych, pojawią się też nowe.





Zmiany nie podobają się mieszkańcom, którzy swoje opinie przekazują m.in. w komentarzach na Facebooku. „ZTM planuje utrudnić ludziom życie, zabierając 118. Jak teraz dojadę z Bródna-Podgrodzie na pl. Konstytucji? Skoro niczym nie dojadę do ul. Toruńskiej żeby przesiąść się w 4, a metro tam nie dojeżdża, to rozumiem, że czekają mnie co najmniej dwie przesiadki albo trzy i spacerek z Politechniki?” – napisała internautka.





„204 nie dojedzie do PKP Praga, tym samym mieszkańcy rejonu ul. Budowlanej nie tylko nie będą mieli żadnego autobusu, ale jeszcze zostają z ograniczonymi tramwajami. Nie takie były, zdaje się, ustalenia” – dodała wpis kolejna.





Ograniczenie kursowania tramwajów na Targówku





Pojawiły się też głosy krytykujące ograniczenie kursowania tramwaju 25 tylko do dni powszednich. „25 tylko w powszednie to rozumiem jakiś żart? Bardzo oblegana linia, w weekendy też zawsze pełna, a wcale nie pokrywa się z trasą metra... Liczę, że będzie jakaś petycja o pozostawienie kursowania przez cały tydzień” – napisał internauta.

„Zabranie z ul. Ostródzkiej autobusu 132 i puszczenie 134 z częstotliwością 20/30 to rzeź dla wszystkich uczniów dojeżdżających z tej części Białołęki na Żoliborz czy Bielany do szkół ponadpodstawowych. Czy zdajecie sobie sprawę, w jakich warunkach będą jechali ci, którym szczęśliwie uda się wsiąść? I co z tymi, którzy jadąc do szkoły nie zmieszczą się do tego autobusu??? Przecież 134 to nie jest szkolny autobus tylko dla uczniów, tu jeżdżą też ludzie do pracy etc.” – skomentował kolejny.





Głos zabrali też mieszkańcy innych dzielnic





„Skrócenie linii 118 do Mariensztatu to ogromny strzał w stopę. Cierpi na tym bardzo Żoliborz, bo poza 185 łapiącym opóźnienia z powodu kosmicznej trasy nic nie łączy Centrum z okolicami Cytadeli i Wybrzeża Gdyńskiego. 20-minutowa i półgodzinna częstotliwość 134 to według mnie absurd, ponieważ jest ono ważnym połączeniem dalszych części Białołęki z Marymontem i Bródnem zarówno dla młodszych, jak i starszych. Tak samo 156, którego półgodzinna częstotliwość na tak ważnej trasie sprawia, że komunikacji miejskiej po otwarciu metra bliżej będzie do jakiegoś wiejskiego PKS-u niż komunikacji miejskiej z prawdziwego zdarzenia” – napisał mieszkaniec Woli.

Dodał, że sytuację ratuje częściowo zachowana linia 160, ale to i tak nic w porównaniu do innych planowanych zmian. „Również 527, które w mojej opinii powinno nadal jeździć do Targówka, by odciążyć część autobusów na ul. św. Wincentego i nie upychać na siłę ludzi w metrze” – napisał.





Podobna sytuacja miała miejsce, gdy otwarto nowe stacje metra na Bemowie. Protestowali mieszkańcy, radni i dzielnicowi urzędnicy. Batalia z ZTM częściowo odniosła skutek i na pierwotne trasy wróciły trzy linie autobusowe. Nie wiadomo, na jak długo.





