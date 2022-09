Kukiz przestaje głosować z PiS-em. Stawia warunek

Od kilku miesięcy Paweł Kukiz zapowiadał, że jeśli PiS do końca września nie uchwali sędziów pokoju, to przestanie z nimi głosować w Sejmie. Teraz zaznaczył, że zdania nie zmieni. Lider Kukiz’15 przyznał, że jest gotowy do dalszej współpracy z formacją rządzącą, ale ponieważ jego kluczowy projekt nie został jeszcze przyjęty przez parlament, od soboty będzie zmuszony wstrzymać się od wspólnych głosowań.

Paweł Kukiz już na początku lata tego roku informował publicznie, że daje PiS-owi kilka miesięcy, by ustawa o sędziach pokoju została przyjęta przez Sejm.





– Później po prostu przestaniemy głosować z Prawem i Sprawiedliwością – zaznaczał. Jako ostateczny termin podawał koniec września.





Mówił też, że do przyjęcia ustawy nie są nawet potrzebni politycy Solidarnej Polski, bo jest przekonany, iż projekt zdobędzie poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego.





– W 2019 r. Polskie Stronnictwo Ludowe wpisało postulaty, wszystkie postulaty Kukiz'15, oprócz ustawy antysitwowej, do swojego programu, więc nie bardzo mają wyjście, żeby się z tych deklaracji wycofać w przypadku głosowania, a że mają szabel więcej niż minister Ziobro, więc tu Ziobro nie jest szczególnie do tej ustawy potrzebny – zaznaczał.

Teraz w Radiu ZET Kukiz powiedział, że od października, tak jak wielokrotnie deklarował, przestaje głosować z PiS-em.

– Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania – stwierdził.





Lider Kukiz’15 zaznaczył, że jest gotowy do dalszej współpracy, ale najpierw PiS musi spełnić jego warunki. – Do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju. Taka była umowa – powiedział.





Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu Wrocław wyraził niedawno przekonanie, że ustawa o sędziach pokoju zostanie przyjęta, choć proces powoływania sędziów będzie trochę trwał.





O sprawie lider PiS mówił również na spotkaniu w Siedlcach.