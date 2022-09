Naimski o eksplozjach Nord Stream. „Eskalacja rosyjskich działań”

Były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział w programie #Jedziemy TVP Info, że zastąpienie dostaw z Rosji możliwością sprowadzania gazu z innych kierunków dzięki Baltic Pipe to „olbrzymi sukces”. Ocenił, że tajemnicze eksplozje, do jakich doszło w gazociągach Nord Stream, mogą być eskalacją działań reżimu Władimira Putina. – To jest sytuacja trudna i groźna – zaznaczył.

W programie #Jedziemy Naimski mówił o otwarciu Baltic Pipe.





– Tego samego dnia miała miejsce ta prowokacja. Wymaga to zbadania, kto za tym stoi. Na 100 proc. nie jesteśmy przekonani, ale wiemy, że jest to akt sabotażu. To zostało już udowodnione przez Szwedów – stwierdził.





– Stało się to na granicy wód terytorialnych Szwecji i Danii. Odczucie m.in. w Danii jest takie, że jest to podobne do prowokacyjnych lotów bombowców rosyjskich, które lecą w kierunku Danii i nagle zawracają na granicy wód terytorialnych – dodał.





Piotr Naimski podkreślił, że jest to również sytuacja, która zmienia sposób prowadzenia działań wojennych przez Rosjan.





– Do tej pory Rosjanie unikali niszczenia infrastruktury energetycznej. Tak było w Gruzji w 2008 r. i tak jest w tej chwili na Ukrainie. (Eksplozje Nord Stream 1 i 2 – przyp. red.) to pokazanie Zachodowi, że można przenieść działania wojenne gwałtowne, dywersyjne w tę sferę. To jest eskalacja – podkreślił.

Prowadzący rozmowę w TVP Info Michał Rachoń zapytał o opinię opublikowaną w brytyjskim „Times”, że eksplozje uszkadzające gazociągi do Europy to także „przeniesienie części działań wojennych na Morze Bałtyckie”.

– Można tak sądzić. Toanaliza, która zakłada w 100 proc. rosyjskie działanie dywersyjne. Gdyby tak było, to jest to przeniesienie gwałtownych działań destrukcyjnych w inny teatr – przyznał Naimski.





Były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej odniósł się również do pytań, co to oznacza dla państw regionu.





– To sytuacja trudna i groźna, dlatego że tej infrastruktury ważnej na dnie morza jest więcej. Są to m.in. linie energetyczne, telekomunikacyjne. Analitycy zajmujący się obroną to sobie wyobrażają, że takie połączenia można przerwać – zaznaczył.





Naimski przypomniał, jak niedawno ktoś ukradł 100 metrów kabla energetycznego Norwegów, położonego na dnie Morza Północnego.





