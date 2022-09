Sikorski brnie ws. Nord Streamu. Internauci przypominają jego wpisy z 2015 roku

Radosław Sikorski nie odpuszcza w sprawie swojego skandalicznego wpisu dotyczącego wycieku z gazociągów Nord Stream. Były minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł PO, we wpisie na platformie Twitter opublikowanym w poniedziałek zasugerował, że to Stany Zjednoczone stały za wyciekami, które najprawdopodobniej powstały na skutek sabotażu. To nie pierwszy raz, gdy wypowiedź Sikorskiego idzie ręka w rękę z rosyjską narracją.

W poniedziałek wieczorem 26 września były dwukrotny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wywołał falę oburzenia, gdy zamieścił na Twitterze zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream opatrując go krótkim komentarzem „ Thank you, USA”.





Całkowicie nieuzasadniona sugestia, jakoby to Stany Zjednoczone stały za wydarzeniem, które wielu ekspertów określa jako wynik sabotażu, spotkała się z miażdżącą krytyką zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Sikorskiego krytykowali nawet niemieccy dziennikarze. Słowa wdzięczności polityk Platformy otrzymał za to z Rosji.





Niezrażony drastyczną krytyką europoseł w kolejnych wpisach ponawia sugestię, opatrując ją jednak komentarzem, że „robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność, aby to zrobić, stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu”.





Cieszy mnie, że Nordstream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat jest w 3/4 sparaliżowany. To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców. Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność aby to zrobić stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu.













Skrzętnie podchwycona przez rosyjskie ośrodki dezinformacyjne wypowiedź z poniedziałku to nie pierwsza taka wypowiedź Sikorskiego, która współgra z linią interesu reżiimu Władimira Putina. „Nie pierwszy raz Sikorski robi za V kolumnę w Polsce. Tweety z 2015 r. na temat Nord Stream 1 tak pięknie się w to wpisują!” – napisał na Twitterze użytkownik Dariusz Pietruszka. Dołączył do tego komentarza zdjęcia tweetów polityka PO z 2015 r., w których ten atakował PiS za przeciwstawianie się rosyjsko-niemieckiemu projektowi.













