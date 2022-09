Turcja wzmocni swoje siły zbrojne na Cyprze Północnym

Turcja wzmocni swoją obecność wojskową na Cyprze Północnym po tym, jak Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w handlu sprzętem obronnym z Cyprem – zapowiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

W wypowiedzi dla telewizyjnego nadawcy CNN Turk Erdogan powiedział, że zniesienie ograniczeń było „niewytłumaczalne pod względem treści i czasu”.





Na początku tego miesiąca Departament Stanu USA poinformował, że sekretarz stanu Antony Blinken zniósł ograniczenia w handlu obronnością dla Cypru na rok podatkowy 2023. „Stany Zjednoczone, które zachęcają duet cypryjsko-grecki do kroków zagrażających pokojowi i stabilności we wschodniej części Morza Śródziemnego, tą decyzją doprowadzą do wyścigu zbrojeń na wyspie” – powiedział Erdogan.





„Będziemy stać z boku? Nie możemy” – podkreślił turecki prezydent i dodał, że Turcja ma już na wyspie 40 tys żołnierzy, których zamierza wzmocnić bronią lądową, morską i lotniczą, amunicją oraz pojazdami bojowymi.





„Wszyscy muszą wiedzieć, że ten ostatni krok Ameryki nie pozostanie bez odpowiedzi i że zostaną podjęte wszelkie środki ostrożności dla bezpieczeństwa tureckich Cypryjczyków” – powiedział Erdogan.