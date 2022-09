Fala powodziowa do wysokości 6m i porywy wiatru do 240km/h. Huragan Ian uderzył we Florydę

Huragan Ian uderzył w południowo-zachodnią część Florydy – poinformowało amerykańskie National Hurricane Center.

Huragan znajduje się około 30 kilometrów na zachód od miejscowości Punta Gorda i ma 4. kategorię w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to porywy wiatru osiągające do 240 kilometrów na godzinę.



Towarzysząca Ianowi fala powodziowa dochodzi do 6 metrów. „Przed nami bardzo ciężkie dni” - ostrzegł gubernator Florydy Ron DeSantis.



Przed uderzeniem Iana setki tysięcy mieszkańców wybrzeża Florydy udało się w głąb lądu do schronisk i hoteli. Część wyjechała do położonych na północ Georgii i Karoliny Południowej. Ci, którzy pozostali na miejscu, zgromadzili zapasy żywności, wody i paliwa do generatorów.



Władze Florydy ostrzegają przed powodziami i awariami sieci energetycznej. Miejsce głównego uderzenia huraganu nie jest dokładnie znane. Jest jednak szansa, że centrum Iana ominie trzymilionową aglomerację Tampy. Prezydent Joe Biden obiecał pełne wsparcie Florydy ze strony rządu federalnego i Agencji zarządzania Kryzysowego.





