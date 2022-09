MŚ w siatkówce kobiet: Polki pewnie pokonują Koreanki, awansują do II rundy

Polskie siatkarki pokonały w Gdańsku Koreę Południową 3:0 (25:17, 25:18, 25:16) w trzecim meczu pierwszej rundy mistrzostw świata i zapewniły sobie awans do drugiej fazy grupowej. Biało-czerwone w czwartek zagrają z Dominikaną.

Polak mistrzem NBA? Jasna deklaracja trenera Spurs – Nikt nie powinien stawiać pieniędzy na to, że zdobędziemy mistrzostwo NBA – ocenił trener San Antonio Spurs Gregg Popovich w trakcie... zobacz więcej

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Spotkanie miało dość podobny przebieg do wtorkowego meczu z Tajlandią. Polki wygrały pewnie i co ciekawe, straciły dokładnie tyle samo punktów - 51. Długo jednak nie mogły złapać właściwego rytmu, słabo zagrywały (kilka serwisów popsuły) i rywalki poczuły się pewniej. Azjatki grały szybko i umiejętnie omijały blok biało-czerwonych.



Animusz Koreanek wyczerpał się mniej więcej w połowie pierwszego seta, przy ich prowadzeniu 16:15. Wtedy w polu zagrywki pojawiła się Joanna Wołosz i precyzyjnymi serwisami zmusiła przeciwniczki do błędów. Trener Korei Cesar Hernandez szybko poprosił o przerwę, ale polski zespół już zdążył rozkręcić się na dobre. Dobrze zaczął funkcjonować blok, w ataku nie myliły się Olivia Różański i Magdalena Stysiak. Końcówkę podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały... 10:1.



W drugiej partii ekipa gospodarzy nie potrzebowała już tyle czasu, żeby wypracować przewagę. Przy prowadzeniu 16:10 trener Lavarini dokonał podwójnej zmiany - na parkiet weszły Katarzyna Wenerska i Monika Gałkowska, ale w tym momencie gra biało-czerwonych trochę się zacięła. Przestój trwał kilka minut, ale później Polki znów dominowały, a po ofiarnej obronie Wołosz Zuzanna Górecka zakończyła seta.



Dość podobnie wyglądała ostatnia partia. Azjatki za wszelką cenę chciały przedłużyć spotkanie i przypomnieć się z dobrej strony swojemu niedawnemu szkoleniowcowi, gdyż Włoch zanim objął polską reprezentację przez trzy lata pracował w Korei. Walka punkt za punkt trwała do stanu 12:12. Polkom wystarczyło kilka udanych akcji w wykonaniu Zuzanny Góreckiej i Kamili Witkowskiej, by odskoczyć na bezpieczny dystans. Hernandez poprosił o dwie przerwy, lecz nie przyniosło to efektu. Mecz zakończyła po kombinacyjnej i efektownej akcji Monika Fedusio.

#wieszwiecej Polub nas