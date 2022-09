Para zafarbowała wodę w wodospadzie, by ogłosić płeć swojego dziecka

Od pewnego czasu popularnością cieszą się przyjęcia o nazwie gender reveal party, podczas których goście dowiadują się, jakiej płci dziecka spodziewają się gospodarze. Dominuje na nich albo kolor niebieski – oznaczający chłopca, albo różowy – zwiastujący dziewczynkę. Ostatnio pewna para z Brazylii poszła krok dalej. Zafarbowała wodę w wodospadzie na niebiesko. Opinia publiczna jest zaszokowana tym wybrykiem. Lokalne władze zapowiedziały śledztwo.

Według relacji dziennika „Daily Mail”, do zdarzenia doszło 25 września przy wodospadzie na rzece Queima-Pé w stanie Mato Grosso na zachodzie Brazylii. Wodospadzie, który ma 18 metrów wysokości i jest popularną atrakcją turystyczną, ale też źródłem wody.





Brazylijska para, która organizowała imprezę, sfilmowała moment, gdy z wodospadu zaczyna płynąć niebieska woda, a nagranie zamieściła w swoich mediach społecznościowych. I choć – być może po przemyśleniu – szybko usunęła wideo, zdążyło się ono wcześniej rozprzestrzenić w sieci.

Zafarbowanie wody oburzyło wielu Brazylijczyków, gdyż ta zabawa mogła doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego. Nie do śmiechu jest mieszkańcom gminy Tangará da Serra, dla których Queima-Pé jest głównym źródłem wody, a gdzie niedawno panowała długa susza. Boją się oni, że woda mogła zostać trwale zanieczyszczona.





Nad sprawą pochyliły się lokalne władze. Sekretarz ds. środowiska stanu Mato Grosso poinformował, że zostanie wszczęte dochodzenie, które ma ustalić, jakie produkty zostały użyte do farbowania wody z wodospadu i czy nastąpiły jakiekolwiek szkody w ekosystemie. – Jeśli doszło do przestępstwa przeciwko środowisku, winni zostaną oskarżeni i pociągnięci do odpowiedzialności – zapowiedział.