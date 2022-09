Prezes PGE: Przy współpracy samorządów cena tony węgla może wynieść poniżej 3000 zł

W opinii prezesa Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego dzięki „zaangażowaniu i współpracy” samorządów z PGE ceny węgla zimą nie powinny przekroczyć 3 tysięcy złotych. Dąbrowski w programie „Gość Wiadomości” powiedział, że w środę zwrócił się do samorządów, aby „kupowały węgiel bezpośrednio i redystrybuowały go dalej lokalnym mieszkańcom”.

Grupa PGE rozpoczęła sprzedaż importowanego węgla. Dąbrowski w „Gościu Wiadomości” mówił, ile tego surowca sprowadzono, oraz ile ma go jeszcze do Polski trafić. – Polska Grupa Energetyczna tradycyjnie od lat importuje węgiel. Do tej pory robiliśmy to przez naszą wyspecjalizowaną spółkę PGE Paliwa. (…) Sprzedawaliśmy klientom hurtowym, a w tym roku dostaliśmy specjalne zadanie, aby zasypać lukę po węglu rosyjskim, które zostało objęte embargiem – powiedział prezes PGE.

– Zostaliśmy zobowiązani do tego, aby zapewnić węgiel dla klientów indywidualnych i komunalnych. Do września sprowadziliśmy 4 miliony ton węgla, a do końca roku zamierzamy sprowadzić 8 milionów; przez cały sezon grzewczy, czyli do kwietnia, bo tak jest liczony sezon grzewczy, będzie to około 10 milionów ton węgla – odpowiedniego dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – zapewnił na antenie TVP Info.





Prezes PGE poinformował, że w środę zwrócił się do samorządów, aby „kupowały węgiel bezpośrednio i redystrybuowały go dalej lokalnym mieszkańcom”. – Samorządy mają też w obowiązku – to wynika z ustawy o samorządzie terytorialnym, a także z prawa energetycznego – aby zapewnić mieszkańcom danej gminy bezpieczeństwo energetyczne, paliwo i energię elektryczną – powiedział.

Koszt jednej tony węgla od PGE wynosi 2100 zł plus VAT. Dąbrowski został zapytany, jaka będzie cena finalna dla drobnego kupca. – Oferujemy klientom węgiel groszek, czyli taki, który jest użytkowany przez klientów w kotłach przydomowych w cenie właśnie 2100 zł plus VAT – zapewnił prezes PGE, dodając, że cena węgla typu miał energetyczny to ok. 1700 zł netto plus VAT.





– Jeśli samorządy się zaangażują i rzeczywiście podejdą do tego z pełną odpowiedzialnością i nie będę narzucały marży, (…) to jesteśmy w stanie uzyskać końcową cenę dla klienta znacznie poniżej 3000 zł – przekonywał Wojciech Dąbrowski.