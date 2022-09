Niemiecka prasa: Norwegia ostrzegała kilka dni wcześniej

Zanim doszło do wycieków z rurociągów na Bałtyku, Norwegia ostrzegała przed atakami dronów – pisze w środę „Bild”, odnosząc się do poniedziałkowego uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Niemiecki dziennik zastanawia się, „kto stoi za celowym atakiem?”.

