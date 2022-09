Dziennikarz „Bilda” o Sikorskim: Jak najbardziej zaszkodzić europejskiej jedności? Proszę bardzo

Jak najbardziej zaszkodzić jedności europejskiej – pyta na Twitterze dziennikarz „Bilda”, udostępniając poniedziałkowy komentarz polityka PO Radosława Sikorskiego. Były szef MSZ zasugerował, że za uszkodzenie gazociągów Nord Stream 1 i 2 odpowiadają Stany Zjednoczone. Niemal od razu tę sugestię podchwyciła rosyjska propaganda.

„Jak najbardziej zaszkodzić jedności europejskiej, stosunkom transatlantyckim, a najbardziej wspólnej wojnie z Rosją? Proszę bardzo” – skomentował we wtorek Julian Röpcke, redaktor niemieckiego dziennika, podając przy tym dalej twitterowy wpis Sikorskiego.

Były szef MSZ w rządzie Donalda Tuska „podziękował” w poniedziałek Stanom Zjednoczonym, publikując przy tym zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim. W ten sposób zasugerował, że to USA są odpowiedzialne za uszkodzenie gazociągów NS.

Wpis Sikorskiego zebrał więcej krytycznych komentarzy. Pojawiły się też ostrzeżenia, że jego sugestia może zostać wykorzystana przez rosyjską propagandę, co też się stało.

„Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora” – napisał w mediach społecznościowych Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawę skomentował też w środę rzecznik rządu Piotr Müller. – To przykład polityki, która jest szkodliwa, oczywiście wykorzystywana przez propagandę rosyjską, ale jakoś szczególnie mnie to nie dziwi – powiedział w Sejmie dziennikarzom.

W jego opinii Radosław Sikorski był „współautorem polityki ocieplania sojuszu polsko-rosyjskiego, który chciał odbudować razem z Donaldem Tuskiem”. – Radosław Sikorski myślę, że tęskni za tym podejściem, takiego odbudowywania tego sojuszu. Tutaj być może zupełnie przypadkowo z głupoty, ale służy również propagandzie rosyjskiej – powiedział Müller.



