W Warszawie żyje się jak Moskwie. Wyniki rankingu skomentował prezydent Trzaskowski

Nie znam dokładnie kryteriów tego badania. Natomiast proszę spojrzeć na miasta z naszego regionu. Wszystkie są za nami – powiedział w środę na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany o ranking „The Economist”, w którym Warszawa znalazła się na 31. miejscu na 38 badanych aglomeracji miejskich.

Brytyjski tygodnik "The Economist" opublikował raport dotyczący tego, jak życie w miastach europejskich wraca do stanu sprzed pandemii. Pod uwagę wzięto 38 miast europejskich. Warszawa uplasowała się na 31 pozycji.





„W miastach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Warszawie, znacznie wolniej wraca jakość życia do poziomu sprzed pandemii Covid-19 niż na Zachodzie Europy” - zwraca uwagę tygodnik. Warszawa uzyskała w tym roku 73,6 punktów na 100 możliwych i wśród 38 uwzględnionych miast europejskich (wliczając w to Stambuł i Baku) bliżej jej jest do końca listy niż jej liderów.





– Warszawa jest oceniana dużo lepiej niż większość miast z naszego regionu, dlatego że, inwestujemy w poprawę sytuacji w mieście, walczymy z ociepleniem klimatycznym, prowadzimy inwestycje – powiedział prezydent Trzaskowski. – Widać, że miasto zmienia się nie do poznania – dodał.



Podobnego zdania jest rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth. – Nie wiem, jakie aspekty były brane pod uwagę, ale to że Warszawa poprzez swoje działania stara się wdrażać rozwiązania stosowane w miastach na Zachodzie i w Skandynawii – czyli zieleń, przyjazna przestrzeń, zielona energia, transport publiczny, odchodząc od standardów postsowieckich i wschodnich – autostrady w środku miasta, beton wszędzie – to prezydent Trzaskowski podkreśla przy wielu okazjach – powiedziała PAP.





Warszawa w rankingu nieznacznie tylko wyprzedza Moskwę (71,4 pkt.), Petersburg (68,6 pkt.) i Sofię (68,2 pkt.). Co więcej, jest niżej niż Praga i Budapeszt - jedyne dwa miasta w rankingu z dawnych krajów bloku wschodniego, które uzyskały wynik powyżej 80 punktów. Z kolei jedynym miastem, które było w bloku zachodnim, z wynikiem poniżej tej granicy są Ateny.





Ranking sporządzany jest na podstawie ocen w pięciu głównych kategoriach - stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja i infrastruktura.