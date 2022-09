Robot pobił rekord Guinnessa w biegu na 100 metrów

Cassie – dwunożny robot zbudowany na amerykańskim Oregon State University – przebiegł 100 m w czasie poniżej 25 sekund, ustanawiając tym samym rekord robotów. – To początek szybkiego rozwoju chodzących maszyn – twierdzą naukowcy.

24,73 sekundy minęło od startu do przekroczenia mety przez biegającego robota zbudowanego przez grupę z Oregon State University College of Engineering. Dystans to 100 m, więc średnia prędkość wyniosła niecałe 15 km/h. To nie pierwszy sukces Cassiego. W ubiegłym roku w czasie poniżej 53 minut przebiegł on 5 km na terenie uniwersyteckiego kampusu. Teren nie był wtedy tak równy jak bieżnia użyta przy obecnej próbie, a zasilanie pochodziło z jednej baterii.





Robot ma tylko korpus i wyposażone w stawy kolanowe kończyny, które przypominają nogi strusia. Nie posiada przy tym żadnych zewnętrznych czujników, więc w zasadzie jest ślepy i głuchy. Pierwsza wersja robota powstała w 2017 roku, a jego budowę ufundowała m.in. DARPA.





– Pracowaliśmy nad know how potrzebnym do pobicia rekordu przez ostatnich kilka lat, m.in. pokonując dystans 5 km, czy biegając z robotem po schodach. Podejścia oparte na uczeniu maszynowym od długiego czasu wykorzystywano do rozpoznawania wzorców, np. przy analizie obrazu, ale uzyskanie kontroli ruchu robota to inna historia – opowiada jeden z uczestniczących w projekcie studentów Devin Crowley.



– Cassie był platformą dla pionierskich badań nad uczeniem maszynowym i sterowaniem ruchem. Ukończenie biegu na 5 km pokazało niezawodność i wytrzymałość, ale pozostawało pytanie: jak szybko Cassie potrafi biec?. Aby na nie odpowiedzieć, skupiliśmy się na prędkości – mówi jeden z twórców robota, prof. Alan Fern. Dzięki specjalnemu programowi symulacyjnemu sterująca robotem inteligencja, w czasie zaledwie tygodnia przeszła szkolenie, które odpowiadało realnemu treningowi trwającemu cały rok. Zastosowane w maszynie algorytmy przechodziły bowiem różne, symulowane treningi w tym samym czasie.





Robot potrafi przy tym poruszać się na różne sposoby, ale do najnowszego testu wyspecjalizował się w kroku najodpowiedniejszym dla dużych prędkości. Przypomina on w dużej mierze ruch człowieka. Sam bieg nie był jednak najtrudniejszy. Największe wyzwanie dotyczyło startu oraz zatrzymania ruchu. Naukowcy porównują to do startu i lądowania samolotu. Badacze widzą przyszłość z wieloma dwunożnymi, kroczącymi maszynami wokół nas. – To może być pierwszy, dwunożny robot, który nauczył się biegać, ale nie będzie ostatni. Wierzę, że metody podobne do naszego podejścia do sterowania staną się ważną częścią przyszłej robotyki – mówi kierujący pracami prof. Jonathan Hurst.

– Ekscytującą częścią tego biegu jest ukazany w nim potencjał. Wykorzystanie uczenia maszynowego w kontroli robotów to nowa dziedzina, a ta 100-metrowa próba pokazuje, że tym sposobem można uzyskać lepsze wyniki, niż z pomocą innych metod. Myślę, że od tego momentu będziemy obserwowali postęp – dodaje specjalista.