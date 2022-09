Morawiecki o wypełnieniu Baltic Pipe: Nie chcemy negocjować pod pistoletem

Nie chcemy negocjować pod pistoletem, czyli płacić za gaz najwyższych możliwych cen. To właśnie dlatego rura bałtycka nie jest jeszcze w pełni wypełniona – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W środę po południu rozpoczęło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Szef rządu podczas spotkania przyznał, że „jest problem” z węglem.

Podczas środowego posiedzenia premier zaznaczył, że „obecny kryzys energetyczny jest (...) największym na świecie (...) przekłada się na narastające ryzyko na rynkach finansowych, a to z kolei znowu przekłada się na energetykę”. Wskazał, że dolar po raz pierwszy w historii kosztuje 5 zł, co wpływa na wzrost cen ropy i gazu.





Morawiecki przekonywał, że Polska m.in. dzięki Baltic Pipe, interkonektorom czy kontynuowanym inwestycjom w pływający terminal w Gdańsku, będzie miała „wiele wejść gazu”, ale – jak zaznaczył – „nie chcemy dziś negocjować pod pistoletem, czyli płacić za surowce najwyższe możliwe ceny”. – To właśnie dlatego rura bałtycka nie jest jeszcze w pełni wypełniona – dodał.





Premier zapewnił, że od czerwca płyną do Polski masowce z węglem. – W październiku osiągamy poziom ok. 2 mln ton węgla energetycznego, z którego „odsiewamy” ok. 400-500 tys. ton, reszta nie jest marnowana, będzie służyła polskiej energetyce i polskiemu ciepłownictwu – zadeklarował.

Przyznał jednak, że z węglem „jest problem”. – Zachęcamy i apelujemy, żeby dokonywać autoreglamentacji zakupów (węgla – red.), bo o ile wiemy, że po jednej czy półtorej tony dla każdego potrzebującego na najbliższe parę miesięcy będzie (...), o tyle dzisiaj, jak ktoś chce zakupić wystarczającą ilość węgla na surową zimę do kwietnia, to dziś tego odsianego węgla jeszcze tyle nie mamy – powiedział.

Premier przypomniał, że kolejny obszar działań rządu, to zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. – Zdecydowaliśmy się zamrozić ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 2000 kwh rocznie, dla gospodarstw wielorodzinnych i rolnych do 3000 kwh, a dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kwh rocznie – mówił Morawiecki w Belwederze.

Dodał, że ok. 8 mln gospodarstw nie będzie ponosić kosztów wyższych rachunków za energię elektryczną w przyszłym roku, pod warunkiem, że zużyje taką samą ilości prądu co w 2022 r. – Jest to jednocześnie zachęta dla oszczędzania – zaznaczył.



