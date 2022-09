Dostępność węgla i ceny gazu. Posiedzenie rady z udziałem prezydenta

Andrzej Duda bierze udział w Belwederze w posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju. Prezydent podkreślił, że spotkanie poświęcone jest dostępności węgla i innych paliw oraz dostępności gazu i jego ceny. – Będziemy rozmawiali o ich wpływie na kwestie związane z gospodarką w szerokim tego słowa znaczeniu, i jej funkcjonowanie – powiedział.

„Będziemy dziś mówili o bieżącej sytuacji – o tym, jakie działania podejmuje rząd w kwestii energetyki, jak wygląda kwestia przyszłości, o problemie ogrzewania gospodarstw domowych” – – podała wcześniej Kancelaria Prezydenta na Twitterze.





Otwarcie gazociągu Baltic Pipe

Prezydent podczas posiedzenia wspomniał o wczorajszym symbolicznym otwarciu gazociągu Baltic Pipe”.

– Dzisiaj z dumą możemy mówić, że mądry Polak – tym razem przed szkodą – bo zanim się poważny problem zrobił, to my właściwie już prawie byliśmy gotowi, już mieliśmy funkcjonujący gazoport umożliwiający nam częściową dywersyfikację dostaw, teraz uruchamiamy budowany przez ostatnich kilka lat gazociąg z szelfu norweskiego. Więc to są wiadomości bardzo dobre – powiedział prezydent.

Duda zwracał też uwagę, na decyzje rządu dotyczące przyszłości polskiego systemu energetyki i dostaw energii elektrycznej. – To także potencjalne możliwości czerpania energii elektrycznej z Ukrainy, które się rysują bardzo wyraźnie – ocenił.

Jak mówił, „tych elementów jest wiele, ale na dziś, na teraz, na zaraz przede wszystkim problem tego, czy będziemy mieli, i w jakim momencie będziemy mieli, jak będzie biegł ten proces grzewczy, tak żeby wystarczyło węgla i innych paliw koniecznych do ogrzewania mieszkań”. – To jest jeden z najważniejszych tematów – zaznaczył Andrzej Duda.