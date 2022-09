Służby we Francji ostrzegają: W szkołach rosną wpływy islamistów

Dziennik „Le Parisien” i tygodnik „L'Express” ujawniają treść notatki sporządzonej przez Państwowy Komitet ds. Zapobiegania Przestępczości i Radykalizacji. „Służby ostrzegają w niej przed rozprzestrzenianiem się w mediach społecznościowych ideologii islamistów, która kwestionuje zasady laickości” – informuje „Le Parisien”.

Jak podaje stołeczny dziennik w notatce zauważono, że anonimowe konta na portalach społecznościowych takich jak Twitter czy TikTok namawiają uczniów do noszenia muzułmańskiego ubioru i do modlenia się w szkołach, co jest zakazane od 2004 roku.





Media piszą o wzmożonej od kilku miesięcy ofensywie radykalnego islamu, która sprawia, że coraz więcej uczniów nosi abaje, czyli czarne wierzchnie okrycie dla kobiet lub luźną tunikę dla mężczyzn zwaną kamisem.





Jak podaje resort edukacji w pierwszym półroczu 2022 roku liczba naruszeń zakazu noszenia symboli religijnych w szkołach wzrosła o 22 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym