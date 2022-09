Pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok 7 października

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2023 r. odbędzie się w Sejmie 7 października, a ustawa zostanie uchwalona w połowie grudnia – wynika z harmonogramu prac Komisji Finansów Publicznych i innych komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na przyszły rok.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła harmonogram prac tej komisji i innych komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r. Wynika z niego, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Sejmu 7 października.





W dniach 10-27 października nad poszczególnymi częściami projektu będą pracować sejmowe komisje, w tym Komisja Finansów Publicznych. Od 31 października do 25 listopada komisja finansów będzie rozpatrywać opinie komisji „branżowych”, a do 2 grudnia przyjmie sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.





Z harmonogramu wynika, że 13 grudnia na posiedzeniu plenarnym odbędzie się drugie czytanie projektu, a 15 grudnia ustawa budżetowa na 2023 r. zostanie poddana pod głosowanie.





23 grudnia budżet zostanie wysłany do Senatu. Izba wyższa będzie miała 20 dni na podjęcie uchwały w sprawie ustawy. Harmonogram przewiduje, że 19 stycznia 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu, a na posiedzeniu plenarnym w dniach 25-26 stycznia 2023 r. poprawki te będzie głosował Sejm. Zgodnie z konstytucją do 30 stycznia 2023 r. ustawa budżetowa powinna być przedłożona prezydentowi do podpisu.





Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na rok 2023. W przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia i przesłanym do konsultacji projekcie budżetu na przyszły rok rząd założył, że dochody państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Oznaczałoby to, że deficyt budżetu na koniec 2023 r. nie przekroczy 65 mld zł.





Przygotowując projekt, rząd założył, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 1,7 proc., a inflacja wyniesie 9,8 proc. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w wysokości 9,6 proc. oraz wzrost konsumpcji prywatnej o 12,1 proc.





Prognozowano, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie w przyszłym roku ok. 4,4 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) utrzyma się na poziomie 53,1 proc. PKB.