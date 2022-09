Prezes PGE: Spółka intensywnie importuje węgiel do Polski [WIDEO]

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział, że spółka intensywnie importuje węgiel do Polski. – Od początku roku sprowadziliśmy 4 mln ton węgla i będzie on nadal wypływał. Do końca roku sprowadzimy 8 mln ton, a do końca sezonu grzewczego, czyli do kwietnia, planujemy około 10 mln ton węgla – przekazał Dąbrowski podczas konferencji w porcie morskim w Gdańsku.

Jak podkreślił prezes PGE, wobec dużego zapotrzebowania na ten surowiec uruchomiono wszelkie moce przeładunkowe, by węgiel jak najszybciej trafiał ze statków do odbiorców w całej Polsce.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej zapewnił, że węgiel sprowadzony z Kolumbii, który będzie dostarczany klientom PGE, spełnia wszystkie parametry, aby zastąpić węgiel rosyjski. Dodał, że to surowiec wysokiej jakości opałowej.





– Nasz węgiel jest wysokiej jakości, jest o wysokiej wartości opałowej, jest badany w porcie nadania i w porcie odbioru przez niezależne laboratoria, które wystawiają odpowiednie certyfikaty – podkreślił Dąbrowski.





W porcie w Gdańsku węgiel ze statków przeładowywany jest przeważnie bezpośrednio na samochody dostawcze lub do wagonów kolejowych, a następnie wywożony do składów poza terenem portu.





Do kwietnia przyszłego roku PGE planuje zrealizować import około dziesięciu milionów ton węgla. Ma to zapewnić dostawy surowca dla sektora komunalnego.