Sejmowa komisja etyki ukarała naganą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został ukarany naganą przez komisję etyki poselskiej za wypowiedzi na temat osób transpłciowych – powiedziała przewodnicząca komisji, posłanka Lewicy Monika Falej. Chodzi o wystąpienie Kaczyńskiego we Włocławku pod koniec czerwca.

Komisja etyki zebrała się w środę, by zająć się sprawą wypowiedzi prezesa PiS podczas konferencji prasowej i spotkania z wyborcami we Włocławku 25 czerwca. Wnioski o ukaranie Kaczyńskiego złożyły posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anita Kucharska-Dziedzic.

– Poseł Jarosław Kaczyński został ukarany przez komisję etyki poselskiej karą nagany za haniebne naśmiewanie się z osób transpłciowych. Naruszył takim zachowaniem dobre imię Sejmu i odpowiedzialności – przekazała Falej.

Udzielenie nagany to najwyższa z kar jakie na posła może nałożyć komisja etyki. Komisja może też zwrócić posłowi uwagę lub udzielić mu upomnienia.

Prezes PiS w trakcie spotkania z mieszkańcami i działaczami we Włocławku pod koniec czerwca przekonywał, że trzeba doprowadzić do tego „żeby powróciła prawda”.

– Oczywiście, ktoś się może z nami nie zgadzać: ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do tej pory... do godziny – teraz jest wpół do szóstej – byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. No przecież lewica uważa, że tak powinno być, i należy tego przestrzegać: mój szef w pracy, moja koleżanka, mój kolega powinni się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskiej – mówił.





– Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda – ja bym to badał – ale można – dodał.