W Gdyni rusza Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci

W środę w Gdyni rozpocznie się XIV Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci. – To jedyny i największy w Europie festiwal filmowy poświęconego historii najnowszej. W jego realizację zaangażowała się Polska Fundacja Narodowa – poinformował rzecznik PFN Temistokles Brodowski.

Festiwal Filmowy NNW ma charakter międzynarodowy, prezentuje dokonania kinematografii w kontekście kulturowym i społecznym, ukazuje dziedzictwo historyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

– Festiwal jest wydarzeniem branżowym, przestrzenią do spotkania się doświadczonych twórców z młodymi niekomercyjnymi artystami, filmowcami jak również producentami i dystrybutorami. To także miejsce, gdzie z perspektywy kinematografii widzimy, jak zmienił się nasz kraj i europejskie kino – wskazuje Brodowski.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną dwa filmy: „Śmierć Zygielbojma”, opowiadający historię polskiego polityka żydowskiego pochodzenia, który chciał opowiedzieć światu o zbrodni holokaustu dokonywanej przez niemieckich okupantów na terenach Polski.

Drugi będzie film „Orlęta. Grodno’39”, poświęcony bohaterom obrony Grodna w 1939 r., którzy samotnie stawili czoła sowieckim najeźdźcom. Oba dzieła powstały przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Dodatkowo pokazom będzie towarzyszył panel dyskusyjny „Jak przekonać innych, że historia to nasza przyszłość?”. Wezmą z w nim udział historycy i eksperci.

#wieszwiecej Polub nas

„Polska Fundacja Narodowa wspiera inicjatywy festiwalowe, które posiadają dwa atrybuty. Po pierwsze promują polską kulturę i dziedzictwo narodowe, po drugie mają zasięg międzynarodowy. Festiwal NNW, nie tylko spełnia te warunki graniczne, ale zakorzenił się już, wręcz zinstytucjonalizował w środowisku międzynarodowych twórców i producentów. Dodatkowo mamy przyjemność ponownie uczestniczyć w inicjatywie Pitching Forum, która pozwala nam partycypować w działaniach wspierających młodych, polskich scenarzystów i reżyserów.” – powiedział prezes PFN Marcin Zarzecki.

„Cieszymy się, że jak co roku bierzemy udział w Festiwalu NNW w Gdyni. To ważne miejsce i przestrzeń do spotkania środowiska twórców, znawców oraz miłośników historii. To także możliwość zaprezentowania szerokiego portfolio projektów Polskiej Fundacji Narodowej, zwłaszcza dotyczących działań filmowych” – zaznaczył Michał Góras, wiceprezes PFN.

Festiwal potrwa do 1 października. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Cztery festiwalowe dni wypełnią także dyskusje, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania z twórcami i świadkami historii. Wydarzenia odbędą się w Gdyńskim Centrum Filmowym, na placu Grunwaldzkim, w Muzeum Marynarki Wojennej i Klubie Riviera. W Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych zmierzy się 15 produkcji, w konkursie dokumentalnym – 26 prac, a w konkursie filmów polskich – 36 obrazów. Nagrodzone zostaną też dokumenty radiowe. Do konkursu zakwalifikowano 17 prac.