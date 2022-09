Narracja o zamachu USA na Nord Stream. Co Rosja może z tym zrobić?

Rosyjska propaganda usiłuje przekonać światową opinię publiczną, że za wyciekami gazu z gazociągów Nord Stream na Bałtyku stoją Amerykanie. Podobne sugestie przedstawiał w swoich wpisach w mediach społecznościowych były szef MSZ w rządzie PO-PSL Radosław Sikorski. Potencjalne konsekwencje takiego przedstawiania sprawy ukazał na antenie amerykańskiej telewizji Fox News jej dziennikarz Tucker Carlson. W związku z uszkodzeniem gazociągów media przypominają także ostrzeżenia jakie latem CIA adresowała do Niemców i innych europejskich sojuszników o możliwości ataku na NS2.

Sikorski cytowany przez rosyjską propagandę Rosyjscy dziennikarze z programu pierwszego telewizji Ria Novosti podchwycili sugestię Radosława Sikorskiego, jakoby Amerykanie mieli coś wspólnego... zobacz więcej

Carlson rozważał konsekwencje wypowiedzi, w których winę za uszkodzenie gazociągów Nord Stream próbuje się przerzucić na Stany Zjednoczone.





– Akcja wywołuje reakcję, jeśli USA byłyby bezpośrednio w stanie wojny z największą potęgą nuklearną na świecie – co nie oznacza natychmiastowej wojny nuklearnej– ale oznacza, że mogą być konsekwencje – wyjaśnił Carlson.





– Jeśli to my wysadziliśmy gazociągi Nord Stream dlaczego Rosja miałaby nie zniszczyć podmorskich kabli internetowych? – pytał dziennikarz, zastanawiając się co może wydarzyć się „kiedy banki w Londynie nie będą w stanie skontaktować się z bankami w Nowym Jorku”.





Wśród potencjalnych skutków ekonomicznych Carlson wymienił upadek amerykańskiej gospodarki i zrównanie jej z poziomem gospodarek tzw. trzeciego świata.





Zignorowano ostrzeżenia CIA przed możliwością ataku na NS2





CIA ostrzegała Niemcy i innych europejskich sojuszników przed możliwością ataku na NS2 już latem.





Nie wiadomo czy jako źródło potencjalnego zagrożenia została wymieniona Rosja, ostrzeżenie nie zawierało także informacji na temat ewentualnego czasu i miejsca ataku.





Brytyjski dziennik „Daily Mail” zauważa, że sabotaż, który miał miejsce wczoraj, może mieć związek z uruchomieniem Baltic Pipe, który uniezależnia znaczną część Europy od rosyjskiego gazu „wybuchy nastąpiły tego samego dnia, w którym Polska, Norwegia i Dania otworzyły nowy gazociąg biegnący pod Bałtykiem, który ma zaopatrywać Europę Środkową i Wschodnią bez zależności od Rosji. Jak powiedział zeszłej nocy jeden z europejskich urzędników, sabotaż mógł być przygotowany jako ostrzeżenie dla Europy, pokazujące że jej infrastruktura jest zagrożona”– czytamy.