Miał znaleźć psu nowy dom, a powiesił go na drzewie

Do pięciu lat więzienia grozi 65-latkowi z gminy Torzym w woj. lubuskim, który miał zaopiekować się bezpańskim labradorem i znaleźć mu nowy dom, a zamiast tego postanowił pozbyć się „problemu” i powiesił psa na drzewie – poinformowała Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Mężczyzna przyznał się do przedstawionego mu zarzutu zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje za to karę nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w drugiej połowie września. Policjanci z komendy w Sulęcinie przyjęli zgłoszenie o psie powieszonym w kompleksie leśnym na terenie gminy Torzym, którego znalazł przechodzień.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni. Na miejscu przestępstwa wykonali szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady i martwe zwierzę. Następnie pytali mieszkańców okolicznych miejscowości.

– Dzięki zaangażowaniu policjantów w krótkim czasie udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego o ten bestialski czyn – zaznaczyła Biernacka.