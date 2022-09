Sikorski cytowany przez rosyjską propagandę

Rosyjscy dziennikarze z programu pierwszego telewizji Ria Novosti podchwycili sugestię Radosława Sikorskiego, jakoby Amerykanie mieli coś wspólnego z wyciekami z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ocenione też, że Sikorski „podważył” tezę Ukrainy i premiera Mateusza Morawieckiego, jakoby gazociągi zostały uszkodzone przez samych Rosjan.

Sikorski zamieścił na Twitterze zdjęcie wycieku na Bałtyku, które opatrzył podpisem „Dziękuję, USA”, sugerując, że stoją za tym siły amerykańskie. W następnym wpisie dodał wypowiedź prezydenta Joego Bidena, która miałaby tłumaczyć jego sugestie.





Biden stwierdził, że „jeśli Rosja dokona inwazji” to „nie będzie już Nord Stream 2”. Dopytywany, jak zamierza tego dokonać, odpowiedział „obiecuję, że będziemy w stanie to zrobić”. Trudno jednak przypuszczać, aby prezydent USA otwarcie i publicznie sugerował wówczas atak na rosyjsko-niemieckie gazociągi jak z kolei zasugerował to później Sikorski.





Tą samą wypowiedzią amerykańskiego prezydenta posłużyła się rosyjska propagandowa telewizja.