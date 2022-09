Dziubka z Onetu kolportuje nieprawdziwe informacje z „mail”. Zabrakło weryfikacji

Zadałem oczywiste pytanie o ataki na ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Pytanie było moje i z nikim go nie konsultowałem – napisał na Twitterze szef portalu tvp.info Samuel Pereira, odnosząc się do wpisu Kamila Dziubki. Pracownik Onetu nie wykonał żadnej pracy weryfikacyjnej przed podaniem zniesławiającej informacji.

12 maja 2020 r. odbyła się konferencja prasowa rządu, w której udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji Dariusz Piontkowski. Tematem konferencji była walka z epidemią koronawirusa.

W drugiej części konferencji pytania zadawali dziennikarze. Jedno z pytań zadań szef portalu tvp.info Samuel Pereira. Dziennikarz pytał szefa rządu o to, jak skomentuje sprawę ataków w mediach na ministra Szumowskiego, m.in. za sprawę zamówienia maseczek czy kwestię wyborów. Pytał, jak premier odnosi się do tych zarzutów i jak ocenia pracę ministra.





Premier Morawiecki odpowiedział wtedy, że jest wdzięczny Szumowskiemu za szybkie i zdecydowane reakcje.

Teraz do konferencji sprzed ponad dwóch lat nawiązał pracownik Onetu Kamil Dziubka. Opublikował zdjęcie, które przedstawiane jest jako mail pochodzący ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. Treść niezweryfikowanego maila sugeruje, że premier miałby wskazywać, jakie pytanie ma paść na konferencji. „Pytanie, które chciał usłyszeć premier Mateusz Morawiecki, zadał Pereira” – twierdzi pracownik Onetu.

Na wpis Dziubki zareagował Samuel Pereira. Dziennikarz napisał, że 12 maja 2020 r. zadał „oczywiste pytanie o ataki na ministra Łukasza Szumowskiego”. „Pytanie było moje i z nikim go nie konsultowałem. Ergo to fałszywka” – podkreśla.

I komentuje, że „po tym co Onet odwalił ws. operacji Śluza i podczas rosyjskiej wojny, nie mam złudzeń, ale z szacunku do Was chciałbym ten kabel Dziubki wyprostować”.





W kolejnym wpisie Pereira stwierdził, że Dziubka „do standardowego kolportowania ruskich plików był łaskaw dokleić moje nazwisko”.

Na jednej ze stron internetowych publikowane są niezweryfikowane pliki zdjęciowe przedstawianie jako maile szefa KPRM Michała Dworczyka. Według ekspertów za tą publikacją stoją rosyjskie i białoruskie służby.

Pomysłodawcy mieliby przez publikację zmanipulowanych grafik, mieszanie prawdziwych treści ze zmyślonymi próbować osłabić polskie państwo najpierw w kontekście białorusko-rosyjskiej operacji na wschodniej pozycji UE i naszego kraju, a teraz uderzyć w państwo frontowe Europy, które jest kluczowe w pomocy zaatakowanej przez Rosjan Ukrainie.

Jak informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, „Polska od wielu lat pozostaje jednym z głównych celów działań o charakterze hybrydowym realizowanych przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej oraz powiązane z nimi podmioty”. „Elementem tych agresywnych i wielowektorowych kampanii są przedsięwzięcia w cyberprzestrzeni, w tym ataki hakerskie” – podkreślał.