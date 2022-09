Wypadek autobusu z dziećmi. Są ranni

Do 22 wzrosła liczba osób, które zostały przewiezione do szpitala po zderzeniu ciężarówki z autobusem szkolnym przewożącym uczniów szkoły średniej. Do wypadku doszło rano w miejscowości Stołpie (Lubelskie) na drodze krajowej nr 12 między Lublinem a Chełmem.

– 22 osoby zostały przewiezione do szpitala, w większości na badania. Najpoważniej ranny jest kierowca autokaru, ma złamania. Natomiast jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Reszta uczniów została przewieziona na rutynowe badania do szpitala; mają zadrapania, skaleczenia – poinformowała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Do zderzenia tira z autobusem szkolnym doszło około godz. 6.50 na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Stołpie między Lublinem a Chełmem. Jak wcześniej przekazywała policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że w kierunku Lublina jechał samochód ciężarowy, który zwolnił i zatrzymał się, żeby skręcić w lewo na stację paliw.

– W tym momencie na jego tył najechał autokar przewożący wycieczkę szkolną – młodzież jednej z ponadpodstawowych szkół chełmskich – mówiła kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

GDDKiA przekazała, że wyznaczono objazd od strony Lublina w DW 839 przez Pawłów, Rejowiec Fabryczny do Chełma. Natomiast od strony Chełma w DW 812, DW 841 przez Staw, Wierzbicę do Siedliszcza. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 10.