Renzi broni Meloni. „Jest moją rywalką, ja jestem jej rywalem, ale...”

Były premier Włoch i polityczny przeciwnik Giorgii Meloni Matteo Renzi broni swoją rywalkę. – Idea, że teraz jest ryzyko faszyzmu we Włoszech, jest całkowicie bezpodstawna – powiedział na antenie CNN News.

– Szczerze mówiąc, byłem przeciwko Georgi Meloni. Nie jestem jej najlepszym przyjacielem. Razem rośliśmy w polityce, ale jesteśmy i zawsze będziemy rywalami – powiedział w CNN Renzi





Komentując zwycięstwo prawicy we Włoszech Renzi stwierdził, że nie stanowi ono zagrożenia dla włoskiej demokracji. – Myślę, że to nie jest zagrożenie dla włoskiej demokracji. Giorgia Meloni Jest moją rywalką, a ja jestem jej rywalem. Będziemy nadal walczyli ze sobą – dodał Renzi.





Były premier stwierdził, że mówienie o ryzyku faszyzmu we Włoszech jest bezpodstawne. Polityk podkreślił, że to Meloni wygrała wybory.





Matteo Renzi był szefem włoskiego rządu w latach 2014-2016, a obecnie zasiada we włoskim Senacie z ramienia Partii Demokratycznej, której jest liderem.

„Oglądając to każdy powinien sobie uświadomić jak potwornym wstydem dla polskiej opozycji są te 44 sekundy nagrania, pokazujące szacunek dla Włoch ze strony liberalnego polityka włoskiego i brak szacunku do Polski ze strony naszej «totalnej opozycji»” – skomentował portal w polityce stwierdzając, że polska opozycja „nie zawahała się przed niczym. Nie tylko przed fejkowymi oskarżeniami ale i namowami do „zagłodzenia” Polski, blokad, sankcji, wyroków”.