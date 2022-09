Rzecznik MSZ: Putin, to realne zagrożenie, któremu trzeba się przeciwstawiać

Władimir Putin, to realne zagrożenie, któremu trzeba się przeciwstawiać. Ma temu służyć między innymi wizyta szefa MSZ Zbigniewa Raua w Stanach Zjednoczonych – stwierdził rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Łukasz Jasina w Polskim Radiu 24. Plan wizyty Zbigniewa Raua w Nowym Jorku i Waszyngtonie obejmuje spotkania w Kongresie i spotkania z amerykańskimi środowiskami analitycznymi.

Jak mówił Jasina, Rosja przegrywa na froncie i stara się grać kartą nuklearną.





– Szantaż nuklearny nie robi na USA wielkiego wrażenia. Tego typu argumentów używa się w ostateczności. Putin jest jednak realnym zagrożeniem – ocenił.

Rzecznik MSZ odniósł się również do wycieku z gazociągów Nord Stream.

– Wydarzenia związane z Nord stream powinny być zbadane przez ekspertów. Jak najmniej górnolotnych słów w tej sprawie. Wiemy, że rzecz jest uczyniona ludzką ręką – mówił Jasina.





W sprawie wycieku z Nord Stream pojawia się wiele znaków zapytania. Niektórzy zwracają uwagę, że to może być dalsza próba wykorzystywania energii do szantażu, bo do wycieku doszło w dniu otwarcia gazociągu Baltic Pipe. To kluczowy szlak przesyłu gazu z Norwegii przez Danię do Polski i krajów sąsiednich, który ma pomóc w uniezależnieniu się od dostaw błękitnego paliwa z Rosji.