Ukraińcy w Niemczech obawiają się uciekinierów z Rosji

Światowe media donoszą o masowych ucieczkach Rosjan z obawy przed mobilizacją. Jak pisze Deutsche Welle „niemieccy politycy są na nich otwarci”. DW powołuje się na słowa mieszkającej w Berlinie Ukrainki Kateryny Rietz-Rakul, która ze zdumieniem dostrzega „jak niemieccy politycy koalicji dosłownie ścigają się na oferty pomocy dla Rosjan odmawiających służby wojskowej”.

– Każdy, kto nienawidzi metody Putina i kocha liberalną demokrację, jest mile widziany w Niemczech – podkreślił minister sprawiedliwości Marco Buschmann z FDP, zaś premier Dolnej Saksonii Stephan Weil z SPD stwierdził, iż uważa „za rzecz oczywistą wspieranie takich ludzi, dawanie im schronienia”.





Natomiast Irene Mihalic, sekretarz Zielonych w Bundestagu przekonywała, że „każdy, kto nie chce jako żołnierz uczestniczyć w morderczej i niezgodnej z prawem międzynarodowym wojnie Putina przeciw Ukrainie i dlatego ucieka z Rosji, musi otrzymać azyl w Niemczech”.





Rietz Rakul nazywa taką postawę „oczywistym błędem politycznym” i mówi, że rosyjscy dezerterzy „to nie są opozycjoniści ani dysydenci. Oni po prostu nie chcą ryzykować własnym życiem. Jeszcze kilka dni temu nie mieli problemu z rosyjską polityką, a teraz się obudzili. Ale to nie jest zadanie Zachodu, by chronić tych ludzi”.

Rietz-Rakul, mieszkająca od 20 lat w Niemczech, zaznacza również, że w kraju nastąpiło przeciążenie przyjmowaniem ukraińskich kobiet i dzieci. – Dokąd ci mężczyźni z Rosji mają trafić? Jak przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa? Jak sprawdzić ich powiązania? – pyta, zaznaczając, że już teraz w RFN zarejestrowanych jest ponad milion osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci, które uciekły właśnie przed rosyjskimi żołnierzami. Pomysł przyjmowania rosyjskich dezerterów nazywa „szaleństwem”.





Na potwierdzenie tego twierdzenia kobieta przywołuje nagrania zdarzeń, które miały miejsce na granicy gruzińsko-rosyjskiej. „W ostatnich dniach do Gruzji uciekło już 50 tysięcy Rosjan. Także dlatego, że Polska i kraje bałtyckie właściwie zamknęły wjazd dla Rosjan, bojąc się rosyjskich szpiegów” – czytamy.

– Widzimy, jak Rosjanie się denerwują, gdy są odrzucani, bo mają naklejki Z na aucie czy tatuaże Z na ciele – mówi Rietz-Rakul. Jak wskazuje „potem rzucają komentarze typu: «Gruzini, lepiej przypomnijcie sobie czołgi z 2008 roku»”. – W Niemczech ludzie mówią teraz, że trzeba było wcześniej słuchać wschodnich Europejczyków. A teraz znowu ich ignorują – zauważa Ukrainka.





Kobieta obala argument, że „każdy kto dostanie azyl to jeden żołnierz mniej dla Putina”, stwierdzając, że „Rosja w taki czy inny sposób dostanie swoje 300 tysięcy czy milion rezerwistów”. – To więc nic nie zmieni poza tym, że będziemy tu mieć poważny problem z bezpieczeństwem – dodaje.

Zachodnia naiwność





Perspektywa przyjmowania rosyjskich dezerterów wzbudza lęk także u ukraińskich aktywistów w Niemczech. – Oczywiście, że jako aktywiści się boimy, ponieważ na demonstracjach często dochodzi do prowokacji. Osoby rosyjskiego pochodzenia próbują prowokować uczestników. W Niemczech nie myśli się jeszcze o tych kwestiach bezpieczeństwa – przyznaje na Ukrainka, posługująca się zmienionym imieniem Ana.





– Armia rosyjska poniosła już wiele strat i oni woleliby oglądać wojnę z wygodnej odległości. Nie wiadomo jednak, czy naprawdę dystansują się od tej wojny – mówi o rosyjskich dezerterach działaczka.





Kobieta nie wierzy też, że kontrole bezpieczeństwa pozwolą realnie zweryfikować poglądy rosyjskich dezerterów. „Poza tym teraz z Rosji wyjeżdża apolityczna, uprzywilejowana klasa średnia z większych miast” – pisze DW.





„Mają dobre relacje i pieniądze, żeby pozwolić sobie na drogie loty. Na pewno też środki, aby ukryć, jakie było ich stanowisko przez ostatnie kilka miesięcy”– podano.





– Wielu Ukraińców w Niemczech uważa, że ​​postawa Niemiec w sprawie rosyjskich uciekinierów to odbicie ogólnego niemieckiego stanowiska wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zbyt wielu Niemców ma nadal wyobrażenie o micie dobrej, tajemniczej rosyjskiej duszy – mówi Ana i apeluje: „Właśnie ta naiwność doprowadziła nas do tego miejsca, w którym dziś jesteśmy. Europa Zachodnia zawsze otwierała ręce i mówiła, że takie są nasze wartości, akceptujemy was, tolerujemy i możecie robić, co chcecie. Ale ta naiwność nie zaprowadzi nas już dalej. Naruszy tylko na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ukraińskich uchodźców tutaj, w Niemczech”.