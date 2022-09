Europopseł PO i były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zasugerował, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do eksplozji i uszkodzenia gazociągów Nord Stream. Skandalicznym wpisem Sikorskiego natychmiast zaczęła posługiwać się rosyjska propaganda, oskarżając USA o terroryzm. „Panie Donaldzie Tusku, kiedy pan się odniesienie do wpisu Sikorskiego nt. sabotażu na Bałtyku?” – pyta dziennikarz, ekspert ds. wschodnich Grzegorz Kuczyński.

W poniedziałek wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu i w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu.

Eksplozje i awaria Nord Stream





Sejsmolodzy ze Szwecji poinformowali, że wyciek gazu z rurociągów Nord Stream nie został spowodowany przez trzęsienie ziemi, ale była to eksplozja w wodzie odpowiadająca sile wybuchu 100-200 kg dynamitu.

Szwedzka Narodowa Sieć Sejsmologiczna podawała we wtorek, że dzień wcześniej zarejestrowała dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wyciek z gazociągów Nord Stream 1 i 2. Jeden z wybuchów miał magnitudę 2,3 i został zarejestrowany w 30 stacjach pomiarowych w południowej Szwecji.

Według naukowców pierwszy wybuch odnotowano w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 2:03, a drugi w poniedziałek wieczorem o godz. 19:04.

– Nie można wykluczyć, że wycieki z gazociągów Nord Stream są częścią wojny hybrydowej Rosji przeciwko NATO – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Akt sabotażu





Premier Mateusz Morawiecki wskazywał z kolei, że „to bardzo dziwna koincydencja”. – To bardzo dziwny zbieg okoliczności, że w tym samym dniu, kiedy z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Danii Mette Frederiksen otwieramy gazociąg bałtycki, ktoś dokonuje aktu najprawdopodobniej sabotażu – dodał.

– Jest to sygnał ze strony Rosji – najprawdopodobniej, bo czekamy aż te okoliczności się potwierdzą, i jest to coś bardzo niepokojącego – powiedział Morawiecki. – To coś, co pokazuje do jakich środków i mechanizmów potrafią uciekać się Rosjanie, po to, żeby zdestabilizować jeszcze bardziej Europę – ocenił.

Zupełnie inaczej sprawę eksplozji i awarii gazociągów komentował europoseł PO Radosław Sikorski, który za rządów Donalda Tuska kierował resortem spraw zagranicznych. Polityk opublikował na Twitterze zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream i napisał: „Thank you, USA (dziękujemy wam, USA)”.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn komentując wpis Sikorskiego podkreślał, że rosyjska propaganda natychmiast po eksplozjach zaczęła promować insynuacje wobec Polski, Ukrainy i USA, oskarżając Zachód o agresję wobec Nord Stream 1 i Nord Stream 2.





– Uwiarygodnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski – stwierdził. – Skrajna nieodpowiedzialność – ocenił Żaryn.

Szokujący wpis Sikorskiego w rosyjskiej propagandzie





„Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora...” – napisał natomiast o wpisie Sikorskiego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Wpis Sikorskiego był szeroko komentowany w wielu światowych mediach. Natychmiast powieliła go rosyjska propaganda.

„Polski eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na Twitterze podziękowania dla Stanów Zjednoczonych za dzisiejszy wypadek na rosyjskich gazociągach. Czy to oficjalne oświadczenie o ataku terrorystycznym?” – pytała, udostępniając wpis Sikorskiego, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Dziennikarz i ekspert ds. wschodnich Grzegorz Kuczyński komentując wpis europosła PO pyta: „Panie Donaldzie Tusku, kiedy pan się odniesienie do wpisu Sikorskiego nt. sabotażu na Bałtyku?”.

„Zresztą to ciekawe, że Sikorski z Platformy Obywatelskiej sugeruje działania sabotażowe USA w momencie, gdy jedynym beneficjentem tych »awarii«, a więc najbardziej prawdopodobnym sabotażystą, jest Rosja. Kolejny prorosyjski ruch Sikorskiego” – dodał Kuczyński.

Jak ocenił dziennikarz, „trudno znaleźć w polityce wschodniej RP po 1989 większego szkodnika niż Sikorski. Jaki on jest w tym konsekwentny!”.