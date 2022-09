Środa deszczowa. „Opady intensywne” [PROGNOZA]

Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jak poinformował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w środę w tych regionach do godziny 15 może spaść blisko miesięczna norma opadu dla września.

IMGW informuje, że Europa środkowa pozostanie pod wpływem rozległego niżu z frontami atmosferycznymi, z ośrodkami nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Północno-wschodnia Skandynawia, północna Rosja oraz Półwysep Iberyjski będą w zasięgu układów wyżowych. Pogodę w Polsce kształtować będzie niż z ośrodkiem nad Bałtykiem; na północnym wschodzie kraju zaznaczy swój wpływ front okluzji. Pozostaniemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim.





W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, silniejsze na północy kraju, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.





– Według prognoz, w północnej i wschodniej części województwa pomorskiego oraz w zachodnich powiatach warmińsko-mazurskiego może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Meteorolodzy zaliczają takie opady do intensywnych, dlatego wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem – wskazał Walijewski. Dodał, że na Wybrzeżu mogą pojawiać się burze.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza, natomiast w obszarach podgórskich od 11 do 12 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam termometry wskażą 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/godz.