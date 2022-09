Zełenski pogratulował Meloni zwycięstwa. Otrzymał wyrazy poparcia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył gratulacje zwyciężczyni wyborów parlamentarnych we Włoszech Giorgii Meloni. Liderka ugrupowania Bracia Włosi zapewniła go, że może on liczyć na poparcie dla sprawy wolności Ukrainy.

Zełenski napisał we wtorek wieczorem po włosku na Twitterze: „Gratulacje dla Giorgii Meloni i dla jej partii z okazji zwycięstwa w wyborach. Doceniamy stałe poparcie Włoch dla Ukrainy w walce przeciwko rosyjskiej agresji”. „Liczymy na owocną współpracę z nowym włoskim rządem” – dodał ukraiński przywódca.





Meloni, niemal pewna kandydatka na premiera, odpowiedziała mu również na Twitterze: „Wie Pan, że może liczyć na nasze lojalne poparcie dla sprawy wolności narodu ukraińskiego”.





Liderka partii Bracia Włosi zwróciła się do także premiera Mateusza Morawieckiego, dziękując mu za gratulacje. „Brońmy razem naszych wspólnych wartości i europejskiego bezpieczeństwa” – napisała.





Zwracając się do brytyjskiej premier Liz Truss zapewniła, że jest gotowa współpracować z nią i z jej rządem na rzecz „wolności, demokracji, bezpieczeństwa i dobrobytu” ich obu narodów.





Do szefa rządu Czech Petra Fiali napisała zaś: „To będzie zaszczyt wzmocnić naszą wspólną pracę dla lepszej Europy”.