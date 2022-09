„Sabotaż”. Von der Leyen o wyciekach z NS1 i NS2

Szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że rozmawiała z premier Danii Mette Frederiksen o akcji sabotażowej dotuczącej Nord Stream. „Wszelkie celowe zakłócenia aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej są niedopuszczalne i będą prowadzić do najsilniejszej możliwej reakcji” – wskazała.

„Rozmawiałam z premier Frederiksen o akcji sabotażowej dotyczącej Nord Stream. Najważniejsze, aby teraz zbadać incydenty, uzyskać pełną jasność co do wydarzeń i przyczyn. Wszelkie celowe zakłócenia aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej są niedopuszczalne i będą prowadzić do najsilniejszej możliwej reakcji” – napisała Von der Leyen na Twitterze.





W poniedziałek wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu i w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu.





Komentująca sprawę premier Danii Mette Frederiksen stwierdziła, że nie można wykluczyć sabotażu. – Jeszcze za wcześnie na konkluzje, ale to sytuacja niezwykła. Wycieki są trzy, trudno sobie wyobrazić, aby mogło to być przypadkowe – powiedziała.





Stacja pomiarowa szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała w poniedziałek dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki. – Nie ma wątpliwości, że to eksplozje – zaznaczył Bjoern Lund z SNSN.