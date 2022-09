Sikorski zaprasza uciekinierów z Rosji do UE. „Wiem, że to kontrowersyjne, ale…”

Tysiące Rosjan uciekają z kraju, by uniknąć mobilizacji i wysłania do walki na Ukrainie. BBC wskazuje, że politycy Unii Europejskiej zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji. Europoseł PO Radosław Sikorski sugeruje, by Wspólnota zachęcała Rosjan w jak największej liczbie do ucieczki i zapraszała do siebie.

W rozmowie z BBC były szef polskiego MSZ ocenił, że Bruksela powinna oferować uciekinierom pozwolenie na pracę i 3 tys. dolarów.





– Zdaję sobie sprawę, że byłoby to kontrowersyjne… ale ci ludzie podejmowaliby pewne ryzyko i głosowali stopami, aby sprawdzić tę wojnę agresji i myślę, że wymaga to zachęty i uznania z naszej strony – przekonywał Sikorski.





21 września prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację na wojnę z Ukrainą i zagroził „użyciem wszelkich środków”, by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu. Według oficjalnych przekazów Kremla pod broń ma zostać powołanych około 300 tys. rezerwistów.





W ocenie niezależnego portalu Meduza mobilizacja może objąć nawet 1,2 mln mężczyzn, głównie spoza dużych miast.

Od ubiegłego tygodnia w Rosji trwają protesty przeciwko decyzji głowy państwa. Odnotowywane są też ataki na wojskowe komendy uzupełnień.





Do najbardziej gwałtownych wystąpień doszło w Dagestanie na rosyjskim Północnym Kaukazie, gdzie manifestanci starli się z policją.