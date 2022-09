Kreml reaguje na wpis Sikorskiego. Europoseł oskarża USA o terroryzm?

Radosław Sikorski z PO zasugerował, że to Stany Zjednoczone uszkodziły gazociągi Nord Stream. „Dziękuję” – napisał do europosła Platformy Obywatelskiej Dmitrij Poljański, dyplomata Kremla przy ONZ. „Już nawet nie zadają sobie trudu, żeby się ukryć” – dodała rozpowszechniając wpis Sikorskiego dziennikarka propagandowej stacji Russia Today. Do sprawy odniosła się nawet rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Gazociągi Nord Stream 1 i 2 dotknęła tajemnicza awaria. Duńczycy i Szwedzi odnotowali wstrząsy i poważne uszkodzenia, a Radosław Sikorski zasugerował, że za całą akcją stoją Stany Zjednoczone.





Sikorski zasłynął w światowej dyplomacji tym, jak w 2014 roku mówił do Ukraińców: „Podpiszcie porozumienie, albo wszyscy zginiecie”. Chwalił się uznaniem ukraińskiego zdrajcy i wielokrotnie bywał na spotkaniach z rosyjskimi przywódcami. Zaprosił nawet Siergieja Ławrowa, aby uczestniczył w naradzie polskich ambasadorów.





Zobacz także -> Wycieki z Nord Stream 1 i 2. Jest apel polskiego MSZ





Ten bliski współpracownik szefa PO Donalda Tuska mówił nawet „Rosja nie jest wrogiem. Putin to nie Stalin”.





Mimo to wtorkowy wpis Sikorskiego był wielkim zaskoczeniem. Europoseł PO i szef MSZ w rządzie Donalda Tuska opublikował na Twitterze zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream i napisał: „Thank you USA (tłum. ang. Dziękujemy wam USA)”.





„Polski eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał na Twitterze podziękowania dla Stanów Zjednoczonych za dzisiejszy wypadek na rosyjskich gazociągach. Czy to oficjalne oświadczenie o ataku terrorystycznym?” – zapytała na Telegramie udostępniając wpis Sikorskiego rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

#wieszwiecej Polub nas





„Dziękuję Radosławowi Sikorskiemu za informację o tym, kto stoi za tym terrorystycznym atakiem wymierzonym w infrastrukturę cywilną" - dodał Dmitrij Poljański, rosyjski dyplomata, pierwszy zastępca przedstawiciela Rosji przy ONZ.

Wpis Radosława Sikorskiego błyskawicznie roznosi się w rosyjskich mediach.





Helena Villar z Russia Today przypomniała, że Sikorski to mąż wpływowej pisarki Anne Applebaum. „Publicznie dziękuje on Stanom Zjednoczonym za wysadzenie gazociągu Nord Stream. Już nawet nie zadają sobie trudu, żeby się ukryć” – podkreśliła.





Podchwycenie wpisów europosła PO przez rosyjską propagandę było do przewidzenia.





Zobacz także -> Sikorski chciał konsultować przekop Mierzei Wiślanej z Rosją, a Tusk nazywał inwestycję politycznym trikiem

„Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora” – pisał wcześniej w sieci Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.





„Rosyjska propaganda natychmiast po eksplozjach zaczęła promować insynuacje wobec Polski, Ukrainy i USA, oskarżając Zachód o agresję wobec NS1 i NS2” – dodawał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. „Uwiarygadnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski. Skrajna nieodpowiedzialność” – wskazywał.