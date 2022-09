Zaginięcie Jakuba B. Brat zapewnia o niewinności

– Nie mamy żadnych informacji i dowodów na to, że Kuba jest zamieszany w napaść seksualną. Mój brat jest osobą zaginioną i skupiamy się na tym, żeby go odnaleźć. Ufam mojemu bratu i wiem, że nie zrobił nic złego – zapewnia brat zaginionego Jakuba B., Maciej. Polityk Lewicy zniknął w czwartek i nie wiadomo, co się z nim dzieje, ale na policję zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że została przez niego zgwałcona.

– Ponawiamy prośbę: osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o bezpośredni kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-910, 47-83-53-070 lub z numerem alarmowym 112 – zaapelował Maciej B. cytowany przez portal „Gazety Krakowskiej”.

Jakub B. w czwartek opuścił krakowski hotel Hilton, gdzie odbywał szkolenie firmy PwC, w której pracuje. Po przerwie i lunchu nie wrócił już na zajęcia. Swoje rzeczy pozostawił na stoliku w sali. Od tamtej pory ślad po polityku lewicy zaginął.

Portal tvp.info ustalił, że sprawa zaginięcia Jakuba B. może mieć związek z tym, co działo się w nocy ze środy na czwartek. To właśnie wtedy w Hiltonie odbywała się firmowa impreza.





Do policjantów zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że została wówczas przez Jakuba B. zgwałcona. Złożyła ona zawiadomienie w tej sprawie w prokuraturze. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Janusz Hnatko nie chciał komentować tych informacji.

Ustaliliśmy, że krakowscy policjanci zabezpieczyli hotelowy monitoring. Według naszych informatorów widać na nim moment napaści seksualnej na kobietę i zaciągnięcia jej do pokoju.

Zgodnie z ogłoszeniem o zaginięciu Jakub B. ubrany był w czarną bluzę z kapturem i dżinsowe spodnie. Mógł przemieszczać się grafitowym renault megane combi o numerach tablic KNS0453N. Mężczyzna ma 30 lat, 180 cm wzrostu, brązowe oczy, ciemnobrązowe włosy i brodę.