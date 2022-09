Ambasador USA: Polska zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla

Polska, udzielając pomocy Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Dyplomata dodał, że obywatele Stanów Zjednoczonych są „ogromnie wzruszeni tą bezinteresownością i wspaniałością Polaków, którzy pomagali uchodźcom”.

Ambasador USA w Polsce podczas rozmowy z prezesem PAP Wojciechem Surmaczem podkreślił, że Polacy pomagając Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy pokazali szybką zdolność do mobilizacji. – I chciałem to raz jeszcze podkreślić, że daje to nadzieję na szeroką odnowę kraju, wzbudzenie takiego potencjału, żeby Polska kwitła i to dzięki właśnie tej szybkiej mobilizacji – ocenił Brzezinski. Według niego, jest „to niesłychanie ważny moment w historii kraju”.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Polski?

Amerykański dyplomata został zapytany, czy Polska za okazaną Ukrainie i Ukraińcom pomoc powinna dostać Pokojową Nagrodę Nobla. – W Polsce obserwowaliśmy szybką mobilizację Polaków, by pomóc uchodźcom w obliczu masowego ich exodusu. Niestety to nie będzie ostatni raz, kiedy będziemy obserwowali taki napływ uchodźców. Ale nikt nie będzie w stanie ignorować tego, co Polacy zrobili, jak bardzo się zmobilizowali, jak bardzo pomogli, dając każdemu z nich dach nad głową i posiłek – zaznaczył Brzezinski.

– Uważam, że to z pewnością zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla – oświadczył ambasador, dodając, że „jest trochę nieobiektywny, bo jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce”. – Ale mogę powiedzieć w imieniu wszystkich Amerykanów, że jesteśmy ogromnie wzruszeni tą bezinteresownością i wspaniałością Polaków, którzy pomagali uchodźcom – powiedział.

Brzezinski zgodził się też, że „Polska jest celem rosyjskiej dezinformacji”. – Widzimy jej przykłady w całym kraju, ale Polacy są inteligentni, mają taki szósty zmysł, ponieważ byli już celem propagandy i dezinformacji w przeszłości, więc są na to uwrażliwieni – wskazał dyplomata

Ambasador zwracał uwagę, że Polacy i Amerykanie są bliżej siebie niż kiedykolwiek w przeszłości. – Jesteśmy bardziej zjednoczeni, jeśli chodzi o współpracę militarną, współpracę w zakresie wysiłków humanitarnych, biznesu, naszych wartości – mówił Brzezinski.

Przegrana Rosji

Amerykański dyplomata ocenił, że „Ukraina wygra wojnę”. – Nie ma żadnej możliwości, by Ukraina się załamała, poddała. Pokazali już światu, że wiedzą, jak walczyć, i są miliony Ukraińców, którzy chcą to zrobić. Obserwowaliśmy już w historii, jak Rosja przegrywała inne konflikty i tak też będzie w tym przypadku – mówił w rozmowie z PAP Mark Brzezinski. Jego zdaniem, Rosja „zaczęła przegrywać tę wojnę, kiedy tylko ją rozpoczęła”.

– Żaden cel strategiczny Putina nie został osiągnięty, nie służy on Rosji ani Rosjanom, nie poprawia jej sytuacji strategicznej, więc od pierwszego dnia Rosja przegrywała – ocenił.

– Czy prezydent Putin dokonał inwazji na Ukrainę, żeby wepchnąć Szwecję i Finlandię w ramiona NATO? Oczywiście, że nie. Jako były ambasador USA w Szwecji mogę powiedzieć, że prezydent Putin dokonał cudu, że do tego doszło – dodał ambasador.

Wsparcie USA

Dyplomata zapewnił również, że „Waszyngton koncentruje się na zapewnieniu pomocy zarówno Ukrainie, jak i tym którzy pomagają Ukraińcom, w tym Polsce”. Podkreślił, że wsparcie dla Polski i Ukrainy jest „imperatywem politycznym w Stanach Zjednoczonych”. – Stajemy w obliczu tego wyzwania: Ameryka, Polska i Ukraina, jesteśmy w tym razem – podkreślił ambasador USA w Polsce.

„Baltic Pipe to inwestycja w przyszłość Polski”

Ambasador USA w Polsce był pytany, czy otwarcie Baltic Pipe to w jego odczuciu dobry ruch. – Chciałem pogratulować Polsce za zainwestowanie w swoją przyszłość. Polska gospodarka, polscy obywatele, aby się rozwijać, potrzebują energii i musieli odejść od dwóch uzależnień – od węgla i rosyjskich źródeł energii, więc ta informacja z dzisiaj jest bardzo istotna – odpowiedział Brzezinski.

Podkreślił, że nowe, zdywersyfikowane źródła energii są „kluczem do dostatku”. – My, Amerykanie, chcemy, aby Polacy żyli nie tylko w wolności, ale żeby żyli w dostatku i aby im się dobrze powodziło – dodał.

Energetyka nuklearna w Polsce

Brzezinski powiedział, że ma nadzieję, że polski rząd podejmie również korzystne dla Polaków decyzje w kontekście zainwestowania w energetykę nuklearną. Przypomniał, że USA w ramach konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel złożyły ofertę na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Wybór amerykańskiej oferty, jego zdaniem, „zbliżyłby nasze kraje na kolejne 100 lat, jeśli chodzi o współpracę energetyczną”.

– To jest ważne dla Polski, dla jej przyszłości, więc mam nadzieję, że konsorcjum Westinghouse i Bechtel zostanie wybrane, bo to będzie bardzo korzystne dla regionu i Polski, która stanie się tak na prawdę hubem energetycznym – powiedział ambasador USA w Polsce.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 11,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Oferty dla polskiego rządu złożyły EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA.





W tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodnipomorskie) we wtorek symbolicznie uruchomiono przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Gazociąg tworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii poprzez Danię do Polski. Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier Mateusz Morawiecki.