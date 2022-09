Sikorski oskarża USA o zniszczenie Nord Stream. „Putin zachwycony”

Cały świat obiegły we wtorek informacje o eksplozjach, które w kilku miejscach miały uszkodzić gazociągi Nord Stream. Zachodni politycy sugerują, że sprawa może mieć związek z działaniami rosyjskich służb. Z kolei europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski zasugerował w sieci, że za zniszczenia odpowiadają Stany Zjednoczone. „Uwiarygadnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski” – napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Możecie być pewni. Ten wpis obiegnie wszystkie rosyjskie media. Nie mam żadnych wątpliwości wobec autora” – napisał w sieci Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.





O co chodzi?





O wpis Radosława Sikorskiego. Europoseł PO i szef MSZ w rządzie Donalda Tuska opublikował na Twitterze zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream i napisał: „Thank you, USA (dziękujemy wam, USA)”.





Zobacz także -> Sikorski chciał konsultować przekop Mierzei Wiślanej z Rosją, a Tusk nazywał inwestycję politycznym trikiem

Chociaż wpis jednego z czołowych polityków Platformy pojawił się w sieci dopiero godzinę temu, sprawa już jest szeroko komentowana.





„Rosyjska propaganda natychmiast po eksplozjach zaczęła promować insynuacje wobec Polski, Ukrainy i USA, oskarżając Zachód o agresję wobec NS1 i NS2” – napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. „<b>Uwiarygadnianie rosyjskich kłamstw w takiej chwili szkodzi bezpieczeństwu Polski.</b> Skrajna nieodpowiedzialność” – dodał.





„Były szef MON i MSZ. Jeśli to nie jest włamanie na konto, to Radosław Sikorski jest... aż strach skończyć to zdanie” – można przeczytać wśród komentarzy internautów i dziennikarzy.





„Radek Sikorski obwinił USA za Nord Stream. Moskwa to lubi! Dzisiaj będzie z tego jedynka w ruskiej tv” – brzmi jeden z wpisów. „Wyjątkowa bezmyślność” – można przeczytać. Użytkownicy sieci podzielają też opinię, że „Putin będzie tym wpisem zachwycony”.





Zobacz także, jak Sikorski -> chwalił się uznaniem ukraińskiego zdrajcy. „Kaczyński buńczucznie antyrosyjski”