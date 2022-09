Wspólnoty wierzących w Amsterdamie kurczą się. Diecezja zamknie 60 proc. kościołów

Katolicka diecezja Haarlem-Amsterdam zapowiedziała, że w ciągu najbliższych pięciu lat musi zamknąć 60 proc. swoich kościołów. Powodem jest malejąca liczba wiernych, wolontariuszy i dochodów – podaje Katolicka Agencja Informacyjna, powołując się na lokalnego biskupa.

Kierujący diecezją od 2020 roku bp Jan Hendricks podkreśla, że „pandemia koronawirusa przyspieszyła proces kurczenia się” wspólnoty wierzących, który trwał już wcześniej. „Wierni w podeszłym wieku stali się jeszcze starsi i z czasem przestali przychodzić do kościoła” – wyjaśnia duchowny, dodając, że niektórzy „przyzwyczaili się do innych form” spędzania niedzielnego przedpołudnia, a „wolontariusze wykruszyli się, chóry przestały działać”.

Z tych powodów w ciągu pięciu lat zamknięte zostanie 99 spośród 164 kościołów katolickich w diecezji Haarlem-Amsterdam. Spośród pozostałych 65 świątyń, 37 może być otwartych jeszcze przez 5-10 lat jako kościoły pomocnicze dla 28 „kościołów centralnych”, uważanych za możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Wikariusz generalny diecezji prał. Bart Putter wyjaśnia, że nie ma na razie listy świątyń przeznaczonych do zamknięcia. Ma on nadzieję, że lokalne wspólnoty wybiorą „kościoły centralne”. – Chodzi o stworzenie 28 aktywnych miejsc ewangelizacji – wskazuje duchowny.

Statystyki pokazują, że o ile w liczącej 425 tys. katolików diecezji na niedzielna mszę w 2013 roku przychodziło ponad 25 tys. wiernych, to w 2021 roku ich liczba spadła do 12 tys. W latach 50. XX wieku było to 80 proc. katolików – dziś jest to zaledwie 3 proc.

Choć od 2004 r. diecezja zmuszona jest do zmniejszania liczby czynnych kościołów, to silne wspólnoty katolickie w Niderlandach istnieją w Amsterdamie i Almere. W tym ostatnim mieście oddano nawet do użytku nowo zbudowaną świątynię.

Zamykanie kościołów, których nie można utrzymać, jest dużym problemem na obszarach wiejskich. Te, które pozostaną, będą znajdować się głównie w miastach. Proboszcz z Alkmaaru ks. Jan-Jaap van Peperstraten zauważa jednak, że pozostałe parafie będą mogły zaproponować większą różnorodność propozycji liturgicznych i duszpasterskich, czego małe parafie nie są w stanie zrobić. Obawia się jednak, czy będą w stanie obsłużyć duszpastersko obszary wiejskie.

Jednak prał. Putter uspokaja, że koncentracja parafii w strefach zurbanizowanych nie będzie przeszkodą dla katolików pragnących uczestniczyć w niedzielnej mszy. Według niego młodzi katolicy są bardziej skłonni jechać do kościoła samochodem nawet do 45 minut.





– W przeszłości każda wieś i każda dzielnica miasta miała swój kościół. Ale teraz nie da się tego utrzymać. Ludzie, którzy naprawdę chcą iść do kościoła, są dziś bardziej zmotywowani niż kiedyś. Ale jest ich mniej – tłumaczy wikariusz generalny.

Niedobór kapłanów w Holandii

Diecezja Haarlem-Amsterdam nie jest jedyną, która zmaga się z problemami finansowymi. Przykładowo diecezja Roermond, w katolickim sercu Holandii na południu kraju, poprosiła niektóre parafie o ograniczenie liczby mszy św. z powodu wyższych rachunków za energię elektryczną i zbyt małej liczby księży.

Rzecznik diecezji Matheu Bemelmans wyjaśnia, że czasem nie sposób znaleźć księdza, by w każdym kościele w każdy weekend można było zapewnić odprawienie mszy św.





W Holandii jest około 3,7 mln katolików. Stanowią oni 21,7 proc. mieszkańców kraju. W 1970 r. katolikami było 40 proc. ludności.