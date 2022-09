Włoski dziennik atakuje Meloni. „Czy przybliży Włochy do Warszawy?”

Ponieważ Bracia Włosi (Fratelli d’Italia) są częścią obozu suwerenistów, to zasadne jest pytanie, czy partia ta przybliży kraj bardziej do Warszawy i Pragi niż do Paryża i Berlina – pyta we wtorek włoski dziennik lewicowy „La Repubblica”, dodając, że nie chodzi tu o kwestię geograficzną. Po niedzielnej wygranej centroprawicy w wyborach parlamentarnych we Włoszech różne środowiska o przeciwstawnych poglądach politycznych negatywnie wypowiadają się o zwycięskiej partii FdI i jej przewodniczącej Giorgii Meloni.

Jak pisze dalej we wtorek „La Repubblica”, „zmiana frontu ze strony Rzymu wywołałaby bezprecedensowe polityczne trzęsienie ziemi wewnątrz instytucji unijnych”.

Dziennikarz Maurizio Molinari ocenia, że za sprawą „wyraźnego poparcia w urnach wyborczych” dla Braci Włochów, kraj ten „prawdopodobnie po raz pierwszy w historii republiki będzie miał partię suwerenistów”, która będzie przewodniczyć większości rządowej.

Suwerenizm to stanowisko polityczne, które opowiada się za obroną lub odzyskaniem suwerenności narodowej przez naród lub państwo, w przeciwieństwie do dynamiki globalizacji i uzgodnionej ponadnarodowej polityki.

Autor artykułu pt. „Dokąd Giorgia Meloni zaprowadzi Włochy w Europie" pyta, „jakie są korzenie, wartości i intencje włoskiego suwerenizmu".













Dyrektor dziennika „La Repubblica” pisze, że Bracia Włosi w Parlamencie Europejskim „nie należą ani do Partii Ludowej, ani do Partii Socjalistycznej – jak to miało miejsce w przypadku wszystkich innych rządów Republiki Włoskiej – ale należą do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, która określa się jako obrońca suwerenności poszczególnych państw przed europejskim federalizmem”.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów powstała w 2009. W jej ocenie, UE ma ważne zadanie do zrealizowania, ale – jak wyjaśniono na stronie Parlamentu Europejskiego – „powinna skupiać się na podtrzymywaniu współpracy między państwami członkowskimi oraz szukaniu praktycznych rozwiązań dla problemów i wyzwań roku 2050, a nie 1950”.

Według EKR Unia powinna funkcjonować oszczędnie, zwracając jednocześnie uwagę na dobro obywateli. Grupa EKR skupia 70 posłów z 15 krajów UE i jest obecnie trzecią co do wielkości grupą w PE.

Słowny atak na Meloni, bo wróciła do domu

Włoski dziennik zaatakował przewodniczącą FdI już dzień po wyborach we Włoszech i po okresie intensywnej kampanii wyborczej. Dziennikarz Tommaso Ciriaco w sarkastyczny sposób skomentował, że „kobieta, która zabrała sobie Włochy, wrzuciła na pierwszy bieg”.

„W swoim aucie wjeżdża ponownie w ślepą uliczkę pod domem. Wrzuca na drugi bieg” – pisał włoski dziennikarz.

Wybór ministrów w nowym rządzie

Portal tvp.info podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej z jednym z kandydatów do Senatu z ramienia partii Bracia Włosi dowiedział się nieoficjalnie, że Giorgia Meloni spędziła po prostu poniedziałek w gronie rodziny. W najbliższym czasie wraz z innymi politykami przewodnicząca FdI ma rozpocząć intensywną pracę, by podczas zebrań zdecydować m.in. o wyborze ministrów do nowego rządu.

Meloni obecnie nie udziela wywiadów – przekazała portalowi tvp.info jej rzeczniczka prasowa Giovanna Ianniello.